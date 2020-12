WhatsApp dominiert: SMS und E-Mail haben ausgedient

Interessant ist auch die Aufschlüsselung nach Altersgruppen. Während das foto- und videolastige Snapchat in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen Verwendung findet, wird der Facebook Messenger am häufigsten von 50- bis 59-Jährigen benutzt. Facebook-Konkurrent Telegram und Skype können am ehesten in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen punkten. Auch hier gilt: WhatsApp wird generationenübergreifend genutzt.

Monopolstellung als Problem

Bei der Regulierungsbehörde unterstreicht man das positive Potenzial, das die Plattformen bieten. „Die Gefahr ist allerdings, dass durch Netzwerkeffekte eine Monopolisierung entsteht, die sich negativ auf den Wettbewerb und die Innovationsfähigkeit auswirkt“, sagt RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer zur futurezone. Hier müsse man sich überlegen, ob neue rechtliche Rahmenbedingungen notwendig seien.

Kritisch beurteilt Steinmaurer hingegen Bestrebungen auf EU-Ebene, eine massive Überwachung von verschlüsselten Diensten einzuführen und zu diesem Zweck auch technische Hintertüren einzuführen. „Nicht jeder, der Messenger wie WhatsApp nutzt, ist kriminell oder ein Terrorist. Diesen suggerierten Generalverdacht halte ich für falsch. Und abgesehen davon, dass eingebaute Schnittstellen einen Dienst unsicherer machen: Wenn ein umfassender Zugriff von Behörden auf diese Dienste kommt, muss es strenge Regeln geben, die unsere Grundrechte schützen“, sagt Steinmaurer.