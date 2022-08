Großes Update für WhatsApp-Gruppen ist da

Im April verkündete WhatsApp, an einem neuen “Communities”-Feature in ihrer App zu arbeiten. Das soll Nutzer*innen erlauben, mehrere Gruppen “unter einem Schirm” zu stellen. Das Update soll laut WhatsApp-Mutter Meta nun in den ersten Ländern ausgerollt werden.

Bereits mehrere WhatsApp-Updates

Meta veröffentlichte bereits in den letzten Monaten einige WhatsApp-Updates: So wurden etwa die Gruppengrößen auf 512 Personen verdoppelt, Video-Anrufe kann man mit bis zu 32 Personen gleichzeitig durchführen. Auch das Größenlimit für geteilte Dateien wurde auf 2 Gigabyte erhöht.

Gruppen können seit Neuestem verlassen werden, ohne dass die anderen Gruppenteilnehmer*innen etwas davon mitbekommen und auch die Zeitspanne, Nachrichten zu löschen wurde auf 2 Tage erhöht. Ganz zu schweigen von den lang ersehnten Reaction-Emojis, die man inzwischen bei jeder Nachricht anhängen kann.

Was sind "Communities"?

“Communities” erlaubt es Nutzer*innen, mehrere Gruppen unter einem übergeordneten Reiter zu sortieren. Wer die Funktion bereits verwenden kann, kann so bis zu 10 Gruppen in einer “Community” erstellen. So gibt es beispielsweise die Community “Schule” mit den Gruppen “Hausaufgaben”, “Elternabend”, “Schulausflug” usw.. Community-Administrator*innen erhalten ebenfalls mehr Rechte und können Nachrichten löschen oder eine Benachrichtigung an alle senden.