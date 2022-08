WhatsApp: Jetzt habt ihr 2 Tage Zeit, um Nachrichten zu löschen

Der Messenger hat die Zeitspanne, in der Nachrichten entfernt werden können, deutlich erhöht.

Ab sofort können also auch Chat-Nachrichten entfernt werden, die vor bis zu 48 Stunden verschickt wurden. Gänzlich gelöscht werden die Nachrichten allerdings nicht, sodass einige Dinge zu beachten sind.

Wer auf WhatsApp eine Nachricht irrtümlich verschickt oder in die falsche Gruppe gepostet hat, hatte zuletzt rund eine Stunde Zeit, die Nachricht zu löschen. Diese Zeitspanne hat WhatsApp nun von einer Stunde auf etwas mehr als 2 Tage erhöht.

Will man eine WhatsApp-Nachricht entfernen, stehen innerhalb der Frist 2 Möglichkeiten zu Verfügung: " Für mich löschen " und " Für alle löschen ". Nutzt man letzteres, wird zwar der Inhalt der Nachricht gelöscht, das Gegenüber sieht allerdings, dass eine Nachricht gelöscht wurde.

Screenshots und gespeicherte Fotos

Außerdem könnte es sein, dass das Handy des Gegenübers per WhatsApp empfangene Fotos automatisch abspeichert. In diesem Fall kann zwar die Nachricht gelöscht werden, das Foto befindet sich allerdings bereits am Handy des Gegenübers.

Und natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass eine Nachricht bereits per Screenshot abfotografiert wurde, bevor sie gelöscht wird. Die Möglichkeit, Nachrichten im Nachhinein zu bearbeiten - etwa um Tippfehler auszubessern - gibt es bei WhatsApp weiterhin nicht.