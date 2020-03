A1 Xplore TV im Test: Wer mehr als fernsieht, zahlt

Vermischte Inhalte

Hat man das Set-up abgeschlossen, erscheint der Startbildschirm von Xplore TV. In der Mitte läuft der zuletzt angesehene Fernsehsender, links und rechts gibt es diverse Menüpunkte und beim Runterscrollen erscheinen nach Kategorien sortierte Leisten an Vorschaubildern für TV-Sendungen sowie Filme und Serien zum Kaufen und Mieten. Hier liegt der grundlegende Unterschied zum bisherigen A1-TV-Erlebnis. Früher waren TV-Programm und "On Demand"-Inhalte klar getrennt, heute tauchen sie gemeinsam auf. Was bezahlpflichtig ist, erkennt man auf den ersten Blick nur anhand eines kleinen Ticket-Symbols.

Reihenweise bekommt man nun also Kategorien wie "derzeit beliebt", "das könnte Ihnen gefallen" (aufgrund bisheriger Vorlieben), "Quotenhits im TV" oder "Highlights in der Videothek" dargeboten. Wer das klassische Fernseherlebnis bevorzugt, kann das Menü "Live TV" aufrufen. Neu bei Xplore TV ist, dass es keine getrennten Kanäle mehr für TV-Sender in normaler oder in HD-Auflösung gibt. Ist ein Kanal in HD verfügbar, wird automatisch auf die bessere Auflösung umgeschaltet. Wer einen UHD- bzw. 4K-Fernseher besitzt, erhält bei Xplore TV sogar eine Hand voll dazu passender UHD-Kanäle.