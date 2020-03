A1 gibt Netflix-Probleme zu: "Liegt nicht an uns"

Kaum etwas bringt Nutzer mit großzügig ausgelegten Datentarifen so auf die Palme, wie wenn das Streaming von Netflix, Amazon Prime und anderen Diensten nicht funktioniert. Aktuell häufen sich Beschwerden von A1-Kunden, die über schlechte Netflix-Verbindungsraten klagen. Vor allem in den Abendstunden sollen die Probleme auftreten, wie User im A1-Forum, aber auch auf Facebook, Twitter und in anderen Communities bemängeln.

Hoher Downlink, schlechte Netflix-Qualität

Für Unverständnis sorgt dabei bei Betroffenen, dass mit dem gleichen A1-Internetzugang Dienste wie Amazone Prime, aber auch das Streamen von YouTube und anderen Plattformen selbst in 4K-Auflösung einwandfrei funktionieren, die Datenraten beim Netflix-Streaming aber unterirdisch sind. Die Internetverbindung an sich dürfte auch nicht das Problem sein. So schreibt auf Twitter ein Nutzer etwa davon, dass Netflix am Sonntagabend auch dann nicht funktioniert, wenn die gemessene Verbindung 230 Mbit/s Downlink aufweist.

Auf Anfrage der futurezone bestätigt A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm die Probleme: "In Spitzenzeiten kommt es derzeit zu Engpässen. An uns liegt es aber nicht, wir haben mehr als genug freie Kapazitäten." Man habe Netflix diverse Vorschläge unterbreitet, wie der Traffic besser geroutet werden könne. Netflix habe diese bisher aber ignoriert und einen Weg gewählt, der nicht den Vorstellungen von A1 entspreche.