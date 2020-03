Verwirrung um GIS-Gebühren bei A1, Drei und Magenta

Jurist: "Absolute Streitfrage"

Laut Anwalt Axel Anderl von der Kanzlei Dorda ist die besagte GIS-Problematik eine "absolute Streitfrage". Laut Gerichtsentscheidung gelte die Gebührenpflicht eben nicht für Geräte, die keine Rundfunktechnologien verbaut haben. Das würde Handys, Tablets und Computer mit reinem Internetzugang ausschließen. Der rechtliche Graubereich bestehe aber darin, dass Gerätekonstellationen, die den Rundfunkempfang ermöglichen - etwa eine angeschlossene Kabel-TV-Box oder ein Sat-Receiver - zur GIS-Pflicht führen.

"A1 argumentiert, dass sie den Kabelempfang auf das Gerät weiterleiten. Sie bieten also - ohne die vom Verwaltungsgerichtshof erwähnte Hardware - eine technische Lösung an, mit der Fernsehempfang auch auf Tablets und Handys möglich ist. Rechtlich legt A1 das - im Gegensatz zu Drei - so aus, dass damit die Gebührenpflicht ausgelöst wird. Ob das vor Gericht tatsächlich so halten würde, ist allerdings eine andere Frage. Aus meiner Sicht sind beide Auslegungen argumentierbar", erklärt Anderl im Gespräch mit der futurezone.

Nogis: "Kunden werden eingeschüchtert"

Der TV-Hersteller Nogis, der auf Basis der Gerichtsentscheidung seine Fernseher als reine Streaming-Geräte ohne GIS-Pflicht bewirbt, will sich in den neuerlich drohenden juristischen Streit nicht reinziehen lassen. "Wir halten uns an das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. Unser Gerät ist technisch gesehen wie ein Monitor mit Internetempfang. Da die nun angebotenen TV-Streaming-Dienste ausschließlich über das Internet übertragen werden, sind diese nach Meinung unserer Rechtsexperten nicht gebührenpflichtig", sagt Nogis-Geschäftsführer Andreas Hackl im futurezone-Interview.