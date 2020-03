A1 startet mit neuem Fernsehdienst A1 Xplore TV

A1 hat am Montag bekannt gegeben, sein Fernsehangebot unter einer neuen Marke zu starten. A1 Xplore TV kann entweder per Browser, Smartphone oder Tablet empfangen werden oder per separat erhältlicher und kostenpflichtiger Set-Top-Box.

Insgesamt drei verschiedene Pakete für einen Preis zwischen 7,90 und 29,90 Euro pro Monat werden angeboten. Sie unterscheiden sich durch die Anzahl der verfügbaren Sender (60 bis 180, mit Zusatzpaketen bis zu 260). Außerdem können in den teureren Paketen mehr Inhalte für einen längeren Zeitraum aufgezeichnet werden. Im teuersten Tarif können zudem 3 Nutzer gleichzeitig via Stream fernsehen.

Alle Sender sind automatisch in der besten verfügbaren Qualität empfangbar – bis zu UHD, wie A1 ausführt.