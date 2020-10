Xbox Series X: Das sind die 30 Spiele zum Konsolen-Start

Normalerweise stehen zum Start einer neuen Konsole nur eine Handvoll Games zur Verfügung. Bei der Xbox Series X und Series S ist das anders: Gleich 30 Games gibt es ab dem 10. November.

Möglich ist das, weil die Architektur der bisherigen Xbox One und der neuen Xbox-Series-Konsolen sehr ähnlich ist. Deshalb handelt es sich bei den Games auch nicht ausschließlich um neue Spiele, sondern Großteils um bereits erschienene Games, die für die neue Hardware optimiert wurden.

20 dieser Spiele unterstützen Smart Delievery. Wurden diese Games bereits für die Xbox One gekauft, kann man sie in der optimierten Version auf der Xbox Series X herunterladen, ohne sie nochmal kaufen zu müssen.

Hier sind die 30 Launch-Games, die ab dem Konsolen-Start am 10. November verfügbar sind:

• Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

• Borderlands 3 (Smart Delivery)

• Bright Memory 1.0

• Cuisine Royale (Smart Delivery)

• Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Devil May Cry 5: Special Edition

• DIRT 5 (Smart Delivery)

• Enlisted

• Evergate

• The Falconeer (Smart Delivery)

• Fortnite

• Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• King Oddball (Smart Delivery)

• Maneater (Smart Delivery)

• Manifold Garden (Smart Delivery)

• NBA 2K21

• Observer: System Redux

• Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Planet Coaster (Smart Delivery)

• Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

• War Thunder (Smart Delivery)

• Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

• Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

• WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

• Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

• Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Alle aktuellen Neuigkeiten und Nachrichten zu Next-Gen-Konsolen bei uns im Live-Ticker.