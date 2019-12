PlayStation Now im Test: 700 Spiele um 5 Euro pro Monat

Einrichten und loslegen – oder doch runterladen?

Auf der PS4 wird PlayStation Now über das Home-Menü gestartet. Am PC wird dazu eine eigene Software heruntergeladen. Ist das erledigt, kann es eigentlich schon losgehen. Ähnlich wie bei Netflix werden am Home-Bildschirm Highlights, Neuigkeiten, Sammlungen, bestimmte Kategorien, Genres und Empfehlungen, basierend auf den bisher gespielten Titeln, angezeigt. Wer will kann noch nach Genre, Thema, „Look And Feel“ (schnell, blutig, familiengerecht, etc) und Spielprinzipien (Koop, Open World, Versus…) suchen, sowie nach den Namen der Games.

Hat man den Wunschtitel gefunden, heißt es losstreamen – oder auch nicht. Fast alle PS4-Titel lassen sich nämlich wahlweise herunterladen. Das ist etwas befremdlich, zumal es doch ein Streaming-Angebot ist. Im Lade-Screen der Games empfiehlt Sony sogar dies zu machen, um „den Spaß zu steigern.“ Gänzlich überzeugt vom Prinzip Streaming scheint Sony nicht zu sein.

Abgesehen davon ist es eigentlich ein kundenfreundliches Angebot: So kann man das Game in der bestmöglichen Qualität spielen und ist nicht von einer konstant-guten Internetverbindung abhängig. Nutzt man PS Now am PC gibt es die Download-Option nicht.