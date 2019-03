Cloud-Gaming: Wenn das Smartphone die Spielekonsole ersetzt

Überall zocken

Google verspricht eine Auflösung in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Nicht einmal die aktuellen Spielekonsolen PS4 Pro und Xbox One X schaffen dies bei aktuellen Games. Lediglich einen Controller muss man zusätzlich kaufen. Denn aufwändige Spiele wie „Assassins Creed“ oder „Battlefield“ würden sich nur schwer mit virtuellen Tasten am Bildschirm von Smartphone oder Tablet bedienen lassen. Deshalb hat Google auch einen passenden Controller vorgestellt. Stadia soll 2019 starten, das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Auch die monatlichen Kosten und wie viele Games zum Start verfügbar sind, wollte Google noch nicht verraten.

Der Suchmaschinen-Gigant ist allerdings nicht alleine am Markt. Mit „Shadow“ gibt es einen Cloud-Gaming-Anbieter, der ebenfalls 4K und 60 Bilder pro Sekunde verspricht. Gespielt wird auf Smartphone, Tablet oder Computer. Damit die Games reibungslos wiedergegeben werden, wird eine Internet-Anbindung mit mindestens 15 Mbit/s empfohlen. Die Kosten für Shadow betragen 29 Euro pro Monat.

Sonys Dienst „ PlayStation Now“ ist derzeit in der Testphase und kostet 15 Euro pro Monat. Gespielt wird entweder auf der PlayStation 4 oder einem Windows-Computer. 250 Games können gestreamt werden. Microsoft soll ebenfalls an einem Cloud-Gaming-Dienst arbeiten, für PC und die Xbox One. Dieser wird voraussichtlich auf der Spielemesse E3 im Juni vorgestellt.