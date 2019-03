Google stellt Game-Streaming-Dienst Stadia vor

Auf der Game Developers Conference in San Francisco hat Google wie erwartet einen eigenen Game-Streaming-Dienst vorgestellt. Dieser hört auf den Namen Stadia. Er soll es Spielern ermöglichen, Spiele auf allen möglichen Endgeräten - vom PC bis zum Android-Smartphone oder (via Chromecast) auch am Fernseher - in hoher Auflösung (4K) und mit hoher Bildrate (60 fps) zu genießen.