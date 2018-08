Warum Spielkonsolen und Gaming-PCs das Aus droht

Eine Vision, die vor einem Jahrzehnt noch nach Utopie klang, dank steigender Bandbreiten und Rechenleistung könnte Gaming aber mittelfristig tatsächlich in die Cloud wandern. Und offenbar glaubt nicht nur Ubisoft an ein baldiges Ende der Konsolen-Ära, auch die Hersteller selbst ebnen bereits den Pfad für Cloud-Gaming. Und einige Unternehmen bieten sogar schon erste Cloud-Gaming-Dienste an, die für eine geringe Gebühr den Gaming-PC ersetzen sollen. Doch ist die Technologie wirklich schon so reif und wie lange dürfen wir uns noch an PlayStation, Xbox und Co erfreuen? Die futurezone beantwortet die wichtigsten Fragen zu Cloud-Gaming.

Wie funktioniert Cloud-Gaming?

Die meisten Cloud-Gaming-Anbieter funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Das Spiel wird auf einem virtuellen PC oder einer physischen Spielkonsole in einem Datenzentrum wiedergegeben und das komprimierte Videosignal an den Nutzer geschickt. Die Eingaben - wenn der Spieler eine Taste betätigt oder Maus oder Analog-Stick bewegt - werden wiederum zurück an den Dienst übermittelt.