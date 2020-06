Spielen in der Wolke: OnLive im Test

Onlive startet im September in Europa

Mit diesem Konzept sorgte OnLive bereits zu seiner Ankündigung 2009 für Aufsehen. Ein Jahr nachdem der Dienst in den USA startete findet OnLive nun auch seinen Weg nach Europa: am 22. September fällt der Startschuss in Großbritannien. Dafür wurde eigens ein neues Datencenter in Luxemburg errichtet, das künftig auch andere europäische Länder mit Videospielen versorgen soll. „Wir arbeiten hart daran, OnLive auch für den Rest Europas verfügbar zu machen. Möglicherweise wird uns das in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern noch bis Ende dieses Jahres gelingen.“, kommentierte Tom DuBois, Executive Producer bei OnLive, die Expansionspläne auf der diesjährigen Games Developer Conference.

Bedienung

Die Oberfläche von OnLive selbst ist sehr übersichtlich gestaltet und bietet nur einige wenige Menüpunkte. Die Bedienung kann, unabhängig von der eingesetzten Plattform, sowohl mittels Gamepad als auch über Tastatur und Maus erfolgen. Der neue drahtlose Universalcontroller, der im Laufe des vierten Quartals erscheinen wird, lässt sich über Bluetooth auch mit Tablets verbinden. Da bislang nur wenige Spiele tatsächlich eine Bedienung über das Touch-Interface unterstützen, wird man hier wohl auch zumeist auf das Gamepad zurückgreifen müssen. Wem ein 10 Zoll Bildschirm nicht ausreicht, kann das Tablet auch als Ersatz für das 99 US-Dollar teure OnLive Game System nutzen, das für Spielen am Fernsehgerät benötigt wird.