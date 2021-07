Geforce Now: Nvidia will „Netflix für Videospiele“ werden

Umstrittenes Cloud Gaming

Im März soll es eine erste „Early Access“-Phase in den USA geben, im Frühjahr erfolgt dann der weltweite Start. Cloud Gaming ist eine Technologie, die sich nie so recht durchsetzen konnte, aber dennoch von einigen Konzernen weiterverfolgt wird. So bietet Sony bereits mehr als zwei Jahren seinen Dienst PlayStation Now in Nordamerika an, in Japan und Europa befindet sich der Dienst weiterhin in der Beta-Phase. Der Dienst basiert auf dem von Sony gekauften Dienst Gaikai. Zuvor sorgte bereits die Pleite des bekannten US-Anbieters OnLive für Schlagzeilen, dessen Patente letztendlich auch bei Sony landeten.