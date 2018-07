Scarlett: Neue Xbox soll vor PlayStation 5 erscheinen

Die Gerüchte um eine neue Xbox haben sich zuletzt verdichtet. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte bereits im Juni, dass an der neuen Konsolengeneration gearbeitet wird. Spencer betonte dabei, dass das gleiche Team an der neuen Xbox arbeite, das bereits die Xbox One X entwickelt hat. Diese Aussage wurde von vielen Beobachtern so interpretiert, dass die kommende Xbox zumindest zur Xbox-One-Generation abwärtskompatibel sein könnte. So könnten für die Xbox One gekaufte Spiele auch auf der neuen Xbox gespielt werden. Laut Spencer soll die nächste Konsolengeneration besonders großen Wert auf hohe Auflösungen sowie hohe Bildraten und Bildfrequenzen legen.