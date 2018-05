Sony PlayStation 5 könnte Anfang 2021 kommen

Sonys Spielkonsole PlayStation 4 könnte 2021 einen Nachfolger bekommen. Das geht aus Aussagen von PlayStation-Manager John Kodera hervor. Dieser habe laut Wall-Street-Journal-Journalist Takashi Mochizukui gesagt, „die PlayStation 4 befindet sich in der letzten Phase ihres Lebenszyklus“. Zudem müsse sich das PlayStation-Geschäft bis März 2021 „einmal niederknien“, um in Zukunft weiter wachsen zu können. Diese Aussagen wurden so interpretiert, dass Sony 2021 eine neue Generation der Spielkonsole auf den Markt bringen könnte.