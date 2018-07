Digitaler Nachlass: Was passiert mit meinen Daten nach dem Tod?

Das Vererben von digitalen Inhalten, wie Büchern, Musik, Filmen und Apps, wird zwar meist in den Nutzungsbedingungen vieler Online-Dienste ausgeschlossen, das sei aber laut Spruzina eine ähnliche „unangemessene Benachteiligung“. Vor allem in Videospielen würden sich oftmals Gegenstände von Wert verstecken. „Es gibt immer mehr virtuelle Güter, die auf den ersten Blick keinen großen Wert haben, die online aber für Tausende Euro gehandelt werden. Da geht es schon auch um das Geld.“ Er geht daher davon aus, dass dieses Urteil auch Folgen für E-Commerce-Anbieter haben wird.

Hier müsse man auch noch viel Bewusstsein für das Thema schaffen: „Das Thema wird von den Menschen noch nicht angesprochen, wir müssen da meist proaktiv darauf hinweisen und aufklären.“ Auch Mühl bestätigt das fehlende Interesse vieler Menschen am Thema: „Junge Menschen, für die der Tod noch kein so großes Thema ist, machen sich darüber eher weniger Gedanken. Bei den Älteren fehlt aber auch oft der Bezug dazu, weil diese nicht so viele Konten haben. Da ist noch viel Bewusstseinsbildung notwendig.“

Sollte ich auf Drittanbieter zurückgreifen?

Verschiedene Anbieter ermöglichen es mittlerweile, Zugangsdaten aufzubewahren und diese im Todesfall an hinterlegte Kontakte weiterzuleiten. Zudem gibt es Dienste, die sich als „Online-Bestatter“ bezeichnen. Diese werden jedoch meist erst nach einem Todesfall engagiert, falls der digitale Nachlass nicht vorbereitet wurde. Die „Online-Bestatter“ durchforsten daraufhin das Internet nach Konten und Spuren des Verstorbenen. Experten raten jedoch bei derartigen Diensten zur Vorsicht. „Man müsste sich im Vorfeld anschauen, wie vertrauenswürdig diese Anbieter sind. Dabei sollte man aber eher skeptisch sein, denn man vertraut ihnen seine Passwörter an“, erklärt Mühl. „Diese Dienste können aber sinnvoll beim Aufspüren von Konten sein, von denen man gar nichts mehr weiß.“