Sony PlayStation 5 im Test: Rütteln statt Next-Gen-Gefühl

Das Highlight der PS5

Der PS5-Controller hat ein Mikrofon eingebaut. Das kann für Sprachbefehle und schnelle Sprach-Chats genutzt werden. Passend dazu gibt es eine Stummschalt-Taste. Wird ein Headset verwendet, kann es mit dieser Taste ebenfalls stummgeschaltet werden. Langes Drücken der Taste schaltet die gesamte PS5 auf stumm.

Das wahre Highlight sind aber die vielen Motoren im PS5-Controller. Sie lassen ihn an unterschiedlichen Stellen vibrieren und schütteln, von heftigem Gerumpel bis zu ganz feinen Nuancen. Was der Controller alles kann, erlebt man im mitgelieferten Spiel „Astro’s Playroom“. Es ist unglaublich beeindruckend, wie etwa Regentropfen auf Astros Schirm als zarte Klopfer an verschiedenen Stellen im Controller wiedergegeben werden.

Der PS5-Controller hat noch einen weiteren Trick parat. Er kann den Widerstand der L2- und R2-Taste nahezu fließend erhöhen – so weit, dass die Taste nicht mehr drückbar ist. So spürt man bei Astro’s Playroom richtig, wie kraftvoll der Bogen gespannt wird. Falls das zu schwer wird: Im Einstellungsmenü der Konsole kann der Effekt in 3 Stufen ein- bzw. ganz abgeschaltet werden.

Zusammen mit dem Lautsprecher im Controller, der besser klingt als beim PS4-Controller, ist das ein neues Spielgefühl: das ist Next-Gen. Allerdings nur, wenn das Spiel Gebrauch von diesen Funktionen macht. „Marvel's Spider-Man: Miles Morales“, eines der ersten PS5-Spiele und von Sony selbst entwickelt, setzt die Möglichkeiten des Controllers nur sparsam ein. Spielt man Astro’s Playroom, in dem jeder Schritt ein Mini-Feedback hat und danach Spider-Man, wirkt letzteres fast „steril“. Hier muss man darauf hoffen, dass Entwickler künftig mehr darauf achten, die Fähigkeiten des PS5-Controllers auszunutzen.

Sollte man den neuen Controller gar nicht mögen, hat man Pech gehabt. Für PS5-Spiele wird er vorausgesetzt. Der PS4-Controller kann nur für PS4-Spiele (die meisten davon laufen auf der PS5) genutzt werden.