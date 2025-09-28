Apple Carplay: Die besten Widget-Apps für iOS 26

Mit iOS 26 bringt Apple erstmals die Möglichkeit, Widgets im Auto anzeigen zu lassen. Die Auswahl ist zum Start enorm.

Mit iOS 26 hat Apple nicht nur kräftig am Design gewerkelt, auch Carplay hat neue Funktionen erhalten. Die wohl bedeutendste Änderung ist die Einführung von Widgets, die nun auch auf dem Bildschirm im Auto genutzt werden können. Sind wir in der Splitscreen-Ansicht, reicht ein Swipe nach rechts, um die Widgets anzuzeigen. Je nach Bildschirmgröße können hier bis zu 3 Widget-Stapel angezeigt werden. In einem Widget-Stapel lassen sich wiederum bis zu 5 Widgets hinterlegen, zwischen denen per Wischgeste gewechselt werden kann. Dank des bereits umfangreichen Widget-Support für den Homescreen unterstützen viele Apps bereits zum Start auch die Carplay-Variante. Wir stellen euch diese Carplay-Widget-Apps vor: Widgy: iOS

Widgy Die Allzweckwaffe beim Thema Widgets ist die App Widgy. Wem die vorgefertigten Widgets der einzelnen Apps nicht genug bieten, kann sich hier vollkommen austoben. Um Carplay-Widgets zu erstellen, wählen wir einfach die kleinste Widget-Größe, die auch für den Homescreen verwendet wird. Innerhalb der Gestaltungsfläche bleiben kaum Wünsche offen. Texte, Bilder, Formen, Farben, all das kann frei platziert und gestaltet werden. Auch in Sachen Daten hat Widgy einiges zu bieten. Neben vielen Systemdaten und einer Liste an integrierten API-Anbietern, können wir auch unsere eigenen Daten per JSON-Endpunkt in die Widgets holen. Widgy unterstützt in der kostenlosen Version einen Slot pro Widget-Art. Um die einzelnen Kategorien vollständig freizuschalten, sind Einmalkäufe um 9,99 Euro pro Kategorie notwendig. Widgy ist kostenlos für iOS erhältlich.

Forza Football König Fußball rollt wieder in Europa. Um beim eigenen Team am Ball zu bleiben, gibt es einige praktische Ticker-Apps. Forza Football bringt uns Informationen zu unseren Lieblingsteams auch auf den Carplay-Bildschirm. Haben wir in der App unsere Lieblingsmannschaft hinterlegt, übernimmt das Widget diese automatisch. Zu sehen bekommen wir dann eine kleine Übersicht, mit dem Spielstand der letzten Partie, sowie Startzeit und später den Spielstand der aktuellen Partie. Forza Football ist kostenlos für iOS erhältlich.

Flighty Wer öfter zum Flughafen muss, ob nun zur Abholung oder für die eigene Abreise, behält mit Flighty alles am Blick. Die App kümmert sich um wichtige Informationen rund um die Flüge, die wir hinterlegt haben. Haben wir anhand der Flugnummer einen Eintrag erstellt, sammelt die App automatisch Daten wie Abflug, Gate und etwaige Zusatzinformationen. Flighty benachrichtigt uns auch, wenn Änderungen vorliegen. Im inkludierten Widget finden wir die wichtigsten Infos zu unserem nächsten Flug. Neben Abflug- und Ankunftszeit sehen wir hier auch das aktuelle Gate. Das zweite in Flighty enthaltene Widget ist mehr Gimmick. Hier gibt es Statistiken zu unseren vergangenen Flügen, wie etwa die zurückgelegte Distanz und den Fliegern, mit denen wir geflogen sind. Flighty ist in der kostenlosen Version stark eingeschränkt. Zur sinnvollen Nutzung ist ein Abonnement ab 5,99 Euro pro Woche erforderlich. Flighty ist kostenlos für iOS erhältlich.

Rain Viewer Ob Roadtrip, kurzer Ausflug oder alltägliches Pendeln, das Wetter sollte immer im Blick behalten werden. Zwar bietet die hauseigene Wetter-App von Apple auch ein Widget, die Informationen sind dort aber spärlich gesät. Die App Rain Viewer stellt uns gleich 5 Widgets zur Verfügung, die umfangreiche Wetter-Infos bieten. So gibt es etwa ein Widget, das Temperatur, potenziellen Niederschlag und Radar auf kleinstem Raum vereint. Ein weiteres Widget hat die Prognose für die nächsten Tage auf einer Ansicht vereint. Besonders interessant ist aber das interaktive Widget. Hier können wir uns neben Niederschlag und Temperatur auch Regendauer, UV-Index, Luftqualität und Wolkenbedeckung anzeigen lassen. Das Widget nutzt dabei ausschließlich unseren Standort, die Aktivierung von Ortungsdiensten ist also zwingend erforderlich. Rain Viewer ist kostenlos für iOS erhältlich.

Scriptable Noch mehr Freiheiten als Widgy bietet nur Scriptable. Damit einhergehen aber auch deutlich höhere Voraussetzungen. Die für Automation geschaffene App ermöglicht es uns, komplett eigene Widgets zu kreieren. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir aber auch mit JavaScript vertraut sein. Jede Automation, die wir erstellen, können wir mit unserem ganz persönlichen Code befüllen, der uns am Ende das gewünschte Widget zeichnet. Während die Voraussetzung von JavaScript-Kenntnissen für viele ein Hindernis sein mag, gibt es auch für JS-Laien einige hilfreiche Anlaufstellen. So teilen viele Nutzerinnen und Nutzer ihren eigenen Code über Reddit und GitHub, der dann nur noch von uns kopiert und in Scriptable eingefügt werden muss. Scriptable ist kostenlos für iOS erhältlich.

