Dreiste iPhone-Kopie: Vivo klont Apples iOS 26
Es gibt Neugestaltungen, bei denen man möglicherweise eine gewisse Inspiration von anderen Designs erkennen kann. Und dann gibt es das neue OriginOS 6 von Vivo. Stellt man die markanten Designs von Apples iOS 26 und Vivos OriginOS 6 gegenüber, ist von Inspiration keine Rede mehr – es ist vielmehr eine dreiste Kopie.
Der neue Look des Betriebssystems sieht nämlich Eins-zu-eins so aus wie iOS 26. Bezeichnet man das neue Vivo-Betriebssystem als iOS-Klon, wird man auf wenig Widerrede stoßen.
➤ Mehr lesen: Samsung kopiert Apples Liquid Glass
Zahlreiche Ähnlichkeiten
Die auffallenden Parallelen beginnen bei den Lockscreen-Designs mit der langgezogenen Uhr und dem Kontrollzentrum. Die Musiksteuerung sieht sowohl im Sperrbildschirm als auch im imitierten Dynamic-Island genauso aus, wie auf dem iPhone.
Auch zahlreiche Animationen sowie die halbtransparenten 3D-Elementen im Glas-Look weisen Ähnlichkeiten mit iOS 26 auf. Es gibt aber auch viele Funktionen und Designs unter OriginOS 6, die nichts mit dem Apple-Betriebssystem zu tun haben.
➤ Mehr lesen: Vivo V50 im Test: Es wird schwer werden, trotz Zeiss-Kamera
Neue Funktionen
OriginOS 6 soll neue AI-Features auf die Vivo-Handys bringen. Unter anderem wird eine verbesserte KI-Fotobearbeitung erwähnt, die störende Objekte in Bildern ausradieren und ersetzen kann. Außerdem soll die Verbindung mit anderen Geräten neugestaltet worden sein.
So hat Vivo beispielsweise einen iPad-Modus angekündigt, bei dem der Screen des Handys auf einem iPad dargestellt werden kann. Auch Dateien sollen sich nahtlos von Vivo-Smartphones zum Apple-Tablet transferieren lassen.
➤ Mehr lesen: Neuer Samsung-Look erinnert stark an Apples Liquid-Glass-Design
OriginOS 6 kommt auch nach Europa
Das neue OriginOS 6 hat Vivo gerade eben offiziell vorgestellt. Global wird es am 15. Oktober erscheinen, in China ist es seit 10.Oktober verfügbar. Nach und nach wird das User-Interface, das auf Android 16 aufbaut an die Vivo-Smartphones verteilt werden.
Während in die Vivo-Handys in China seitjeher unter OriginOS laufen, waren die Geräte hierzulande mit dem User-Interface Funtouch OS ausgestattet. Das ändert sich nun.
Funtouch OS wird nämlich in Rente geschickt und global durch OriginOS 6 ersetzt. Das bedeutet, dass auch die Vivo-Smartphones in Europa und Österreich den neuen Look des Betriebssystems erhalten werden.
Neues Vivo-Spitzengerät wird vorgestellt
Welche Vivo-Smartphones außerhalb von China das Upgrade auf OriginOS 6 erhalten werden, ist noch unklar. Heute Montag wird das Vivo X300 und X300 Pro in China vorgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Flaggschiff auch nach Österreich und Europa kommen und dabei mit OriginOS 6 ausgestattet sein.
Kommentare