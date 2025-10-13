Dreiste iPhone-Kopie: Vivo klont Apples iOS 26

Vivo hat sich von Apple nicht nur inspirieren lassen. Es wurde der neue iPhone-Look kurzerhand kopiert.

Es gibt Neugestaltungen, bei denen man möglicherweise eine gewisse Inspiration von anderen Designs erkennen kann. Und dann gibt es das neue OriginOS 6 von Vivo. Stellt man die markanten Designs von Apples iOS 26 und Vivos OriginOS 6 gegenüber, ist von Inspiration keine Rede mehr – es ist vielmehr eine dreiste Kopie. Der neue Look des Betriebssystems sieht nämlich Eins-zu-eins so aus wie iOS 26. Bezeichnet man das neue Vivo-Betriebssystem als iOS-Klon, wird man auf wenig Widerrede stoßen. ➤ Mehr lesen: Samsung kopiert Apples Liquid Glass

Zahlreiche Ähnlichkeiten Die auffallenden Parallelen beginnen bei den Lockscreen-Designs mit der langgezogenen Uhr und dem Kontrollzentrum. Die Musiksteuerung sieht sowohl im Sperrbildschirm als auch im imitierten Dynamic-Island genauso aus, wie auf dem iPhone. Auch zahlreiche Animationen sowie die halbtransparenten 3D-Elementen im Glas-Look weisen Ähnlichkeiten mit iOS 26 auf. Es gibt aber auch viele Funktionen und Designs unter OriginOS 6, die nichts mit dem Apple-Betriebssystem zu tun haben. ➤ Mehr lesen: Vivo V50 im Test: Es wird schwer werden, trotz Zeiss-Kamera

Neue Funktionen OriginOS 6 soll neue AI-Features auf die Vivo-Handys bringen. Unter anderem wird eine verbesserte KI-Fotobearbeitung erwähnt, die störende Objekte in Bildern ausradieren und ersetzen kann. Außerdem soll die Verbindung mit anderen Geräten neugestaltet worden sein. So hat Vivo beispielsweise einen iPad-Modus angekündigt, bei dem der Screen des Handys auf einem iPad dargestellt werden kann. Auch Dateien sollen sich nahtlos von Vivo-Smartphones zum Apple-Tablet transferieren lassen. ➤ Mehr lesen: Neuer Samsung-Look erinnert stark an Apples Liquid-Glass-Design

Vivo OriginOS 6 © Vivo / futurezone