Samsung kopiert Apples Liquid Glass

Samsung muss sich wieder einmal den Vorwurf gefallen lassen, von Apple abgeschaut zu haben.

Wenige Wochen nachdem Apple seinen Geräten mit dem Liquid-Glass-Look eine neue Designsprache verpasst hat, setzt nun auch Samsung auf ein ähnliches Erscheinungsbild. Freilich, das könnte auch Zufall sein. Aber die Vermutung, dass man sich vom iPhone-Konkurrenten zumindest inspirieren hat lassen, ist nicht völlig abwegig.

App-Icons mit 3D-Effekt

Die neue Designsprache auf den Apple-Devices basiert in erster Linie auf halbtransparenten Elementen und 3D-Effekten. All diese Zutaten tauchen nach und nach in der Beta-Version des kommenden Samsung-Betriebssystems One UI 8.5 auf.