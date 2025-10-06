Eine Hand hält ein Smartphone, auf dessen Bildschirm Wetter- und Kalender-Widgets zu sehen sind.

Samsung Galaxy A56

© Florian Christof

Samsung kopiert Apples Liquid Glass

Florian Christof

Samsung muss sich wieder einmal den Vorwurf gefallen lassen, von Apple abgeschaut zu haben.

Wenige Wochen nachdem Apple seinen Geräten mit dem Liquid-Glass-Look eine neue Designsprache verpasst hat, setzt nun auch Samsung auf ein ähnliches Erscheinungsbild. Freilich, das könnte auch Zufall sein. Aber die Vermutung, dass man sich vom iPhone-Konkurrenten zumindest inspirieren hat lassen, ist nicht völlig abwegig. 

App-Icons mit 3D-Effekt

Die neue Designsprache auf den Apple-Devices basiert in erster Linie auf halbtransparenten Elementen und 3D-Effekten. All diese Zutaten tauchen nach und nach in der Beta-Version des kommenden Samsung-Betriebssystems One UI 8.5 auf. 

App-Icons von Samsung mit (rechts) und ohne (links) 3D-Effekt.

© Screenshot / IceUniverse

Ähnlich wie auf den iPhones erscheinen beispielsweise die App-Icons auf Samsung-Handys mit einem minimalen, aber dennoch markanten 3D-Effekt. Bei Langzeit-Samsung-Usern weckt dies möglicherweise Erinnerungen an die TouchWiz-Oberfläche aus den 2010er Jahren. 

Elemente erinnern an Liquid-Glass 

Erst vor einigen Tagen sind in einer Testversion von One UI 8.5 erste Anzeichen aufgetaucht, die an Apple Liquid-Glass erinnern. Die Files-App wird etwa ein Suchfeld erhalten, das vom oberen Bildschirmbereich nach unten gewandert ist. Außerdem scheint die Suchleiste eine leichte Transparenz aufzuweisen.

iOS 26 (links) und One UI 8.5 (rechts)

© Florian Christof / SammyGuru

Auch bei der neuen Phone-App von Samsung gibt es Ähnlichkeiten zum Apple-Design. Das Auswahlmenü im unteren Bildschirmbereich sieht fast genauso aus wie das Menü in der Phone-App der iPhones. Es bleibt abzuwarten, welche Designelemente die fertige Version von One UI 8.5 tatsächlich erhalten wird. Eine vage Vorschau könnte das folgende Konzept liefern. 

Neues One UI 8.5. im Jänner

Das neue One UI 8.5 wird voraussichtlich gleichzeitig mit den neuen Spitzenmodellen der S26-Reihe veröffentlicht. Die Präsentation der neuen Samsung-Flaggschiffe wird vermutlich wieder im Jänner über die Bühne gehen. Bis One UI 8.5 auf den älteren Samsung-Smartphones landet, wird es aber wohl noch deutlich länger dauern.

(futurezone) | Stand: 06.10.2025, 11:58 Uhr

Florian Christof

Großteils bin ich mit Produkttests beschäftigt - Smartphones, Elektroautos, Kopfhörer und alles was mit Strom betrieben wird.

Florian Christof

