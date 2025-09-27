Neuer Samsung-Look erinnert stark an Apples Liquid-Glass-Design

Das kommende User-Interface von Samsung sieht an vielen Stellen dem iOS 26 von Apple auffallend ähnlich.

Das neue Samsung-Betriebssystem One UI 8 befindet sich gerade im Rollout. Während immer mehr Samsung-Handys das neue User-Interface erhalten, wird hinter den Kulissen bereits an dem nächsten großen Update gearbeitet. Erste Details über die kommende Version One UI 8.5 sind erst kürzlich geleakt worden. Demnach werden zahlreiche Elemente überarbeitet und modernisiert. Samsung muss sich dabei allerdings den Vorwurf gefallen lassen, von Apple abgekupfert zu haben. Einige Details der neuen Benutzeroberfläche erinnern nämlich ganz stark an die Liquid-Glass-Designsprache von Apple. ➤ Mehr lesen: Samsung One UI 8 als Update verfügbar: Das ist neu auf Galaxy Smartphones

iOS 26 (links) und One UI 8.5 (rechts) © Florian Christof / SammyGuru

Erinnert an iOS 26 So verfügt die nächste Version der Files-App über eine Suchleiste, die eine Ähnlichkeit mit dem Apple-Look nicht abstreiten kann. Ähnliche wie auf den iPhones ist die Suchleiste vom oberen Bildschirmbereich nach unten gewandert. Außerdem scheint sie eine leichte Transparenz aufzuweisen. Ähnlich sieht es bei der neuen Phone-App von Samsung aus. Das Auswahlmenü im unteren Bildschirmbereich sieht fast genauso aus wie das Menü in der Apple-Phone-App. Auch das Burger-Menü und die pillenförmige Suchleiste im Phone-Menü erinnern an das Liquid-Glass-Konzept von Apple, wie SammyGuru zeigt. ➤ Mehr lesen: Design von Samsung Galaxy S26 Pro geleakt

