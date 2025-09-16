Samsung One UI 8 als Update verfügbar: Das ist neu auf Galaxy Smartphones

Das Update auf Android 16 ist jetzt für einige Samsung-Handys verfügbar. Weitere Modelle bekommen One UI 8 bis Jahresende.

Als erstes wird die Galaxy-S25-Serie One UI 8 bekommen. Das Update wird diese Woche ausgeliefert. Sobald es verfügbar ist, meldet sich das Smartphone. Bei einigen Usern könnte das Update erst in den nächsten Wochen verfügbar sein.

Bisher gab es One UI 8 nur vorinstalliert auf dem Galaxy Z Fold7, Flip7 und Flip7 FE . Jetzt hat Samsung damit begonnen, das Betriebssystem als Update für andere Galaxy-Smartphones zur Verfügung zu stellen.

Neu Funktionen von One UI 8

One UI 8 ist Samsungs Benutzeroberfläche für Android 16 - One UI 7 war die für Android 15. Mit One UI 8 werden die Galaxy-Smartphones also von Android 15 auf Android 16 aktualisiert.

Samsung verspricht mit One UI 8 „multimodale KI-Fähigkeiten“ zu liefern. Dazu gehört Gemini Live. Der Google-KI-Assistent kann damit in Echtzeit Kamerabilder sehen oder den Bildschirminhalt. Circle to Search ist ebenso erweitert und kann etwa beim Gaming genutzt werden, um Hilfe zu der Stelle im Level zu erhalten, an der man nicht weiterkommt. Texte können mit Circle to Search in Echtzeit beim Scrollen übersetzt werden.

Die mit One UI 7 hinzugekommenen Funktionen Now Bar und Now Brief werden bei UI 8 erweitert. Sie sollen durch die Integration von Galaxy AI mehr personalisierte Inhalte anzeigen. Now Brief kann etwa Musik und Videos von abonnierten Streaming-Diensten vorschlagen, die den eigenen Vorlieben entsprechen. Außerdem werden jetzt Wellness-Daten, wie der Schlaf- und Energiewert, angezeigt, wenn diese mit einer Galaxy Watch aufgezeichnet werden.

Mehr Sicherheit

KEEP ist eine neue Sicherheitsarchitektur. Diese ist speziell für den sicheren Einsatz von durch KI gesammelte Daten gedacht. Sie erstellt eigene Speicherbereiche für Apps auf dem Gerät, um sicherzugehen, dass nicht eine App auf die sensiblen Daten einer anderen App zugreifen kann.

Knox Matrix meldet Geräte automatisch vom Samsung-Konto ab, wenn es als „ernsthaft gefährdet“ eingestuft wurde. Samsung nennt hier als Beispiele Manipulation und Identitätsdiebstahl. Die anderen Geräte, die mit demselben Samsung-Konto genutzt werden, erhalten eine Benachrichtigung zum verdächtigten Gerät und Anleitungen, wie man die eigenen Daten schützen soll. Weiters gibt es eine verbesserte Verschlüsselung, die die WLAN-Verbindung gegen neue Arten von Angriffen schützen soll.

Diese Geräte bekommen One UI 8

Für die S25-Reihe wird One UI 8 bereits ausgeliefert. Im Oktober wird One UI 8 für die S24-Reihe, das Galaxy Z Fold6 und Flip6 kommen.

Bis Jahresende folgen die übrigen Geräte, die mit One UI 8 ausgestattet werden: