Galaxy Z Fold7: Bei Samsungs teuerstem Smartphone geht der Lack ab

Es ist nicht das erste Mal, dass die südkoreanischen Highend-Handys mit diesem Problem zu kämpfen haben.

Vor einem Jahr wurden Beschwerden laut, dass vom damals neuem Samsung-Falthandy Galaxy Z Fold6 der Lack abblätterte. Ein derartiger Mangel ist bei einem Preis von 1.699 Euro nicht nur ärgerlich für Kundinnen und Kunden, sondern auch peinlich für den Hersteller.

Umso erstaunlicher ist es, dass Samsung das Problem offenbar beim Nachfolgemodell nicht behoben hat. Wie Android Authority berichtet, platzt auch bei manchen Galaxy Z Fold7 die Farbe ab.

Wenige Wochen nach Kauf schon Farbe ab

Das Highend-Smartphone kam vor wenigen Wochen mit einem Startpreis von über 2.000 Euro auf den Markt. Auf Reddit häufen sich inzwischen Beschwerden über Lackschäden.