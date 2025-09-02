Galaxy Z Fold7: Bei Samsungs teuerstem Smartphone geht der Lack ab
Vor einem Jahr wurden Beschwerden laut, dass vom damals neuem Samsung-Falthandy Galaxy Z Fold6 der Lack abblätterte. Ein derartiger Mangel ist bei einem Preis von 1.699 Euro nicht nur ärgerlich für Kundinnen und Kunden, sondern auch peinlich für den Hersteller.
Umso erstaunlicher ist es, dass Samsung das Problem offenbar beim Nachfolgemodell nicht behoben hat. Wie Android Authority berichtet, platzt auch bei manchen Galaxy Z Fold7 die Farbe ab.
Wenige Wochen nach Kauf schon Farbe ab
Das Highend-Smartphone kam vor wenigen Wochen mit einem Startpreis von über 2.000 Euro auf den Markt. Auf Reddit häufen sich inzwischen Beschwerden über Lackschäden.
Das Problem scheint nicht auf bestimmte Farben begrenzt. Es tritt gehäuft um den Power-Button auf. Die Besitzerinnen und Besitzer betonen, sehr sorgsam mit den Geräten umgegangen zu sein.
Mangelhafte Erdung von Ladegeräten
Beim Galaxy Z Fold6 begründete Samsung die Lackschäden recht kurios: Sie seien auf mangelhafte Erdung von Dritthersteller-Ladegeräten zurückzuführen. Durch diese komme es zu einem Spannungsleck.
Hält man das Smartphone während des Ladevorgangs in der Hand, wird die Spannung an die Seiten des Geräts weitergeleitet, wo dann die Farbe abblättert. Samsung hatte zur Erklärung des Vorgangs vergangenes Jahr eine Grafik veröffentlicht.
Nachdem das Problem nur bei Fold6-Geräten und keinen anderen Modellen auftrat, könnten die Schäden aber auch mit dem Beschichtungsprozess zu tun gehabt haben. Zum Grund für die Lackschäden an den neuesten Falthandys hat sich Samsung noch nicht geäußert.
