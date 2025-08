YouTuber faltet Samsung Galaxy Z Fold 200.000 Mal im Livestream

Die Innenseite des faltbaren Smartphones hat der koreanische YouTuber von Tech IT mit einem Sensor ausgestattet , damit jedes Falten automatisch gezählt wird. Aktuell hat er das Galaxy Z Fold7 bereits mehr als 120.000-mal gefaltet.

Mehr als 200.000-mal will er dafür Smartphone falten. Um zu dokumentieren, wie sich das Gerät dabei verhält, übertragt er den langwierigen Test in einem Livestream auf YouTube .

Die Frage der Langlebigkeit steht meist im Mittelpunkt, wenn es um faltbare Smartphones geht. Wie robust der Faltmechanismus gestaltet ist, zeigt sich aber erst nach einer längeren Nutzungsdauer . Ein YouTuber will nun herausfinden, wie es um den Faltmechanismus des neuen Samsung Galaxy Z Fold7 steht.

Noch keine Gebrauchsspuren

Immer wieder legt eine Pause ein und überprüft das Handy auf seine Funktionstüchtigkeit. Nachdem er es 6.000-mal gefaltet hatte, gab es einen Fehler beim Booten, der jedoch wieder gelöst werden konnte.

Bei 46.000 war ein Knackgeräusch zu hören und bei 75.000 kam eine unbekannte Flüssigkeit aus dem Faltmechanismus. Das Display sowie der Touchscreen funktionieren aber nach wie vor wie gewohnt und haben auch noch keine gröberen Gebrauchsspuren.

Samsung gibt an, dass der Faltmechanismus des Galaxy Z Fold7 bei internen Tests mehr als 500.000-mal gefaltet wurde. Mindestens so oft sollte man das Smartphone problemlos aufklappen können. Übersetzt in den Alltag soll das einer Nutzungsdauer zwischen 6 und 10 Jahren entsprechen.

Neue faltbare Handys von Samsung

Das faltbare Galaxy Z Fold7 hat Samsung erst Mitte Juli präsentiert - gleichzeitig mit dem klappbaren Galaxy Z Flip7.