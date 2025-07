Samsung kündigt Galaxy Z Fold7, Flip7 und Flip 7 FE an

Als Samsung vor 6 Jahren das Galaxy Fold vorgestellt hat, setzte der koreanische Hersteller den Startschuss für die Kategorie der faltbaren Smartphones. Damals war Samsung allein auf weiter Flur. Denn die Konkurrenz hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine vergleichbaren Geräte anzubieten.

Nach und nach versuchten sich auch die anderen Hersteller an Falt-Handys und der Vorsprung den Samsung hatte, wurde von Jahr zu Jahr kleiner. Deutlich zu erkennen ist dies am kontinuierlichen Rückgang von Samsungs Marktanteilen an faltbaren Geräten.

Sinkende Marktanteile

Im 1. Quartal 2024 betrug der Marktanteil noch 56 Prozent. Ein Jahr später lag er bei Falt-Handys nur mehr bei 41 Prozent. Vor allem Google, Motorola, Xiaomi und Tecno, aber auch Honor und Vivo konnten nicht nur Boden gut machen. Mit immer ausgefeilteren Falt-Handys fordern sie Samsung immer mehr heraus. Der einstige Platzhirsch ist unter Druck geraten.

Nun versucht Samsung den Befreiungsschlag. Richten soll es das neue Galaxy Z Fold7, das am Mittwochnachmittag vorgestellt wurde. Das neueste Falt-Handy wurde in allen Bereichen deutlich verbessert. Es kommt mit einer stark aufgewerteten Kamera, einem dünneren und leichteren Gehäuse sowie größeren Displays. Gleichzeitig hat Samsung die Klapp-Handys Galaxy Z Flip7 und das günstigere Galaxy Z Flip7 FE präsentiert.

Samsung Galaxy Z Fold7

Im zusammengefalteten Zustand ist das neue Galaxy Z Fold7 nur mehr 8,9 Millimeter dick. Damit ist es nur mehr ein wenig dicker als das herkömmliche Galaxy S25 Ultra mit seinen 8,2 Millimetern und sollte problemlos in die meisten Hosentaschen passen. Ähnlich sieht es beim Gewicht es: Das Falt-Handy wiegt nur 215 Gramm, das S25 Ultra bringt 218 Gramm auf die Waage.