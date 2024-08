Farbe blättert von Falthandys ab: Samsung gibt kuriose Begründung

Die Erklärung, warum beim 1.700 Euro teurem Galaxy Z Fold6 die Farbe abgeht, erinnert an einen dunklen Moment aus Apples Geschichte.

Umso ärgerlicher ist es für die ersten Kunden , dass sich bei ein paar Geräten die Farbe löst . An den Rändern blättert die Farbe einfach ab, ohne, dass man das Smartphone fallengelassen oder sonst wie grob behandelt hat.

Erst vor einem Monat ist das Galaxy Z Fold6 erschienen. Mit einem UVP ab 1.699 Euro , ist es das derzeit teuerste Smartphone in Samsungs Sortiment.

Demnach sind Ladegeräte von Drittanbietern schuld daran, dass sich die Farbe löst – aber auch nur dann, wenn man das Smartphone während des Ladevorgangs in der Hand hält . Zum leichteren Verständnis wurde eine Grafik veröffentlicht:

So erklärt Samsung das Problem mit der abblätternden Farbe

Laut Samsung liegt das Problem daran, dass einige Ladegeräte von Drittherstellern nicht korrekt geerdet sind. Dadurch entsteht ein Spannungsleck, welches durch die Hand zu den Seiten des Smartphones weitergeleitet wird. Und dort blättert dann die Farbe ab.

Erklärung ist zumindest plausibel

Wenn man sich etwas näher mit dem Problem beschäftigt, ist diese Erklärung zumindest nicht gänzlich unwahrscheinlich. Der Aluminiumrahmen des Fold6 ist eloxiert. Bei diesem Verfahren wird mit elektrischer Spannung die Farbe auf das Aluminium aufgetragen.

Dass Spannung die Farbe auch wieder lösen kann, klingt plausibel. Allerdings müsste es dann das Problem bei vielen anderen Samsung-Smartphones auch geben und nicht nur beim Fold6. Tatsächlich schreibt Samsung auf der Support-Seite von „Galaxy-Geräten“ und nicht spezifisch vom Fold6.

Möglich wäre auch eine Mischung aus 2 Ursachen. Die Erklärung von Samsung, dass Dritthersteller-Ladegeräte Spannung lecken, könnte stimmen. Womöglich gab es aber auch Probleme beim Eloxal-Prozess mit den Ramen beim Fold6, weshalb sich die Farbe leichter löst, als sie eigentlich sollte.

You’re holding it wrong!

Auf Reddit und in anderen Diskussionsforen, ist man mit der Samsung-Erklärung nicht zufrieden. Oft kommt der Vergleich mit einem berüchtigten Moment in der Apple-Geschichte. Wegen eines Designfehlers beim iPhone 4 war der Empfang sehr schlecht. Apples Kundendienst erklärte damals, man dürfe das Smartphone nicht auf eine bestimmte Art halten (links unten). Diese Erklärung wurde im Internet schnell bekannt als: „You‘re holding it wrong“ – ihr haltet das iPhone falsch.

Schließlich äußerte sich Steve Jobs zu dieser Angelegenheit. Er spielte das Problem herunter und sagte, dass alle modernen Smartphones dasselbe Problem hätten. Als Lösung gab es ein iOS-Update, das die Balken bei der Empfangsanzeige am Display langsamer verschwinden ließ. Außerdem bekam jeder iPhone-4-Käufer eine kostenlose Schutzhülle. Anscheinend gab es etliche Apple-User, die ihr Smartphone falsch hielten.