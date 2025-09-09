So soll Samsungs mehrfach gefaltetes Smartphone funktionieren

09.09.2025

Ein geleaktes Video könnte bestätigen, dass bald das Samsung Galaxy Z TriFold kommt.

Bisher hat Samsung 2 Arten von Foldables. Beim Galaxy Z Flip wird das Falt-Display wie bei einem alten Flip-Phone nach oben hin geöffnet. Beim Galaxy Z Fold wird es wie ein Buch aufgeschlagen. Jetzt soll ein neuer Formfaktor hinzukommen. Das Gerät soll ein Multi-Foldable sein, also einen Bildschirm haben, der mehr als nur einmal gefaltet ist. Wie das funktionieren soll, zeigt eine geleakte Animation, die angeblich von Samsung gemacht wurde.

Darauf ist das Front-Display des Smartphones zu sehen. Erst wird die Rückseite nach links aufgeklappt, die auch die Kamera beherbergt. Dann wird ein weiteres Element nach rechts aufgemacht. Dadurch ist die Größe des Falt-Displays auf der Innenseite (im Video die abgewandte Seite) um ein Drittel größer als beim regulären Z Fold. ➤ Mehr lesen: Samsung kündigt Galaxy Z Fold7, Flip7 und Flip 7 FE an Das neue Smartphone wird angeblich Galaxy Z TriFold heißen, obwohl es eigentlich nur 2x gefaltet ist. Einzigartig ist die Mehrfach-Faltung jedenfalls nicht. Mit dem Mate XT hat Huawei bereits 2024 ein solches Smartphone vorgestellt.

TriFold könnte schon Ende September vorgestellt werden Einigen Spekulationen zufolge könnte das Samsung Galaxy Z TriFold bereits am 29. September bei einem Event in Südkorea vorgestellt oder zumindest angeteast werden. Der Anlass soll die Präsentation von Project Moohan sein. Das Android-XR-Headset hat Samsung schon Ende 2024 als Teaser gezeigt und dann 2025 bei der MWC-Mobilfunkmesse als Prototypen. ➤ Mehr lesen: Smarte Samsung-Brille war kurz auf der Bühne zu sehen

Samsung-Headset: Project Moohan © Florian Christof