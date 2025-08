Lkw mit Tausenden Galaxy Z Fold7 und Flip7 wurde gestohlen

Die Ladung im Wert von rund 8,7 Millionen Euro dürfte am Ende praktsich wertlos sein.

Während es in den USA zu Rekordverkäufen bei den neuen klapp- und faltbaren Samsung-Handys gibt, ist es in London zu einem rekordverdächtigen Diebstahl gekommen. Ein Lkw, der mehrere Tausend Galaxy-Handys geladen hatte, wurde in der Nähe des Flughafens Heathrow gestohlen.

Im Laderaum befanden sich insgesamt rund 12.000 Samsung-Smartphones. Darunter waren auch 5.000 Stück der neuen Galaxy Z Flip7 und Fold7 sowie 5.000 Stück der neuen Galaxy Watch 8. Der Wert der Ladung wird mit rund 8,7 Millionen Euro beziffert, berichtet das koreanische Medium Yonhap News.

Diebesgut wohl wertlos

Die Polizei konnte den gestohlenen Container offenbar recht rasch aufspüren. Es ist aber unklar, ob die Galaxy-Phones gerettet werden konnten oder nicht. Der Schaden für Samsung dürfte sich jedenfalls in Grenzen halten, da die Ladung versichert war.

Außerdem wird Samsung wohl die gestohlenen Geräte auf eine Blacklist setzen, sodass sie sich nicht in Betrieb nehmen lassen. In diesem Fall könnte das gesamte Diebesgut praktisch wertlos werden.