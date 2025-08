Samsung ändert die Bedienung auf seinen Handys

Bei den allermeisten Android-Handys ist die Bedienung per Wischgesten längst Standard. Nur Samsung will sich von der 3-Button-Steuerung nicht lösen - bislang zumindest. Denn nun deutet sich auch beim koreanischen Hersteller ein Kulturwandel an.

Wer aktuell ein neues Samsung-Handy einrichtet, wird die ersten Schritte mithilfe der alten Steuerung machen müssen. Sie basiert auf den 3-Symbolen, die auf dem unteren Bildschirmrand dargestellt werden. Will man auf die Gestensteuerung wechseln, muss man sich mühsam durch die Einstellungsmenüs kämpfen.

➤ Mehr lesen: YouTuber faltet Samsung Galaxy Z Fold 200.000 Mal im Livestream