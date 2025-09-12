Neuer Leak zum Galaxy S26 Ultra enttäuscht Samsung-Fans

Die kolportierte Ladeleistung von 60 Watt dürfte wohl nicht kommen. Außerdem soll ein kleinerer Kamerasensor eingesetzt werden.

Das dürfte viele Samsung-Fans enttäuschen. Die erwarten nämlich, dass sich die Ladegeschwindigkeit bei der Galaxy-S-Reihe endlich erhöht.

Ein Leak aus dem chinesischen Zentrum für Qualitätszertifizierung zeigt, dass bei der Ladeleistung die Werte 10V/4,5A (also 45 Watt) und 15V/3A (ebenfalls 45 Watt) angegeben sind. Weiters kann das Telefon auch mit 10 Watt (5V/2A), 15 Watt (9V/1,67A) und 25 Watt (9V/2,77A) geladen werden.

Samsungs nächstes Flaggschiff, das Galaxy S26 Ultra , dürfte nur mit maximal 45 Watt geladen werden können. Das geht aus einer Zertifizierungsanmeldung hervor, wie Gizmochina berichtet. Damit werden Gerüchte widerlegt, die von einer Erhöhung der Ladegeschwindigkeit auf 60 Watt ausgegangen waren.

Andere Hersteller laden schneller

Da chinesische Modelle normalerweise die Top-Ausstattung von Samsung aufweisen, ist nicht davon auszugehen, dass die Ladegeschwindigkeit in anderen Ländern höher ist. Weiters sollen das Galaxy S26, das S26 Pro und das S26 Edge voraussichtlich nur mit maximal 25 Watt geladen werden. Zum Vergleich: Die neuen Modelle des iPhone 17 unterstützen erstmals alle mindestens 40 Watt Schnellladung.

➤ Mehr lesen: Im Test: Das Samsung Galaxy S25 Edge hat mich voll überrascht

Viele Android-Flaggschiffe von chinesischen Herstellern wie Xiaomi, Oppo, Vivo oder OnePlus bieten bereits Ladegeschwindigkeiten von 100 Watt oder mehr. Das ist allerdings nicht ideal für die Langlebigkeit der Batterie. Geringere Ladeleistungen gelten als schonender für den Akku.

Kleinerer Kamerasensor

Die gleichbleibende Ladegeschwindigkeit ist nicht das einzige, das Samsung-Fans Anlass zur Sorge gibt. Laut Leaks soll die 3x-Zoomkamera einen kleineren Sensor als das Vorgängermodell erhalten, was evtl. einen Rückschritt bei der Bildqualität bedeuten könnte, besonders in Situationen mit wenig Licht.

Der kleinere Sensor könnte mit dem kompakteren Formfaktor zusammenhängen, auf den Samsung beim neuen Galaxy S26 Ultra setzen soll. Die hervorstehenden Kamera-Ringe sollen verschwinden und das Gerät soll insgesamt schlanker werden.

Inwiefern sich die Gerüchte bewahrheiten, wird man bei der Samsung-Präsentation im Jänner 2026 erfahren. Bis dahin ist noch genug Zeit für weitere Leaks und Gerüchte.