KI als Vorlage für kreative Prozesse

Die Google-Designerin Mick Champayne hat auf der "George UX Conf" der Erste Group Einblicke in ihre Arbeitsweise gegeben.

Mit einem Zitat vom legendären TV-Maler Bob Ross startet Mick Champayne in ihre Keynote auf der Design-Konferenz "George UX Conf" der Erste Group. Champayne ist Illustratorin und Designerin bei Google, wo sie unter anderem an den Easter-Eggs in der Google-Suche arbeitet – beispielsweise, wenn man in die Suchleiste "do a barrel roll" eingibt. Das Event findet bereits zum 4. Mal in Folge statt und wird von George Labs veranstaltet – eine Tochter der Erste Group, die hinter der Entwicklung von George steckt. Das diesjährige Motto lautete "Talk the Future: Finance, Redesigned", der Schwerpunkt lag auf Künstlicher Intelligenz. Bei Minute 01:14:57 beginnt die Keynote von Mick Champayne. ➤ Mehr lesen: Bei Empathie und Vertrauen ist KI besonders schlecht

Kleine Unfälle Zurück zum Bob-Ross-Zitat: Ein Grundsatz des Malers lautete "We don't make mistakes, just happy little accidents" (auf Deutsch: "Wir machen keine Fehler, nur glückliche kleine Unfälle"). Sollte beim Malen ein Missgeschick passieren, sollte man einfach improvisieren und den "kleinen Unfall" entsprechend in das Bild integrieren. Dieses Zitat nahm Champayne als Inspiration für ihren Vortrag mit dem Titel "Manufacturing Serendipity: Designing Delight at Scale with a Little Help from AI", was auf Deutsch so viel wie "Zufälle herstellen: Freude im großen Maßstab gestalten – mit ein wenig Hilfe von KI" bedeutet. Dabei erzählte sie, wie sie vor einigen Jahren damit begonnen hat, KI-Generatoren auszuprobieren. Nachdem sie von den Ergebnissen enttäuscht war, hat sie versucht, den AI-Tools ihren persönlichen Stil beizubringen. Dafür hat sie so manche KI mit zahlreichen selbstgestalteten Bildern gefüttert. ➤ Mehr lesen: George-App legt automatisch Geld zur Seite, wenn man Sport treibt

Mick Champayne, Designerin bei Google auf der "George UX Conf" der Erste Group © Tamás Künsztler