Bei Empathie und Vertrauen ist KI besonders schlecht

Der Chief Platform Officer der Erste Group erklärt, dass Künstliche Intelligenz allein keine erfolgreichen Online-Tools schaffen kann.

"KI ist längst in allen Geschäftsbereichen ein zentrales Thema geworden", sagt Maurizio Poletto, Chief Platform Officer der Erste Group bei der Eröffnung der "George UX Conf 2025". Damit nimmt er bereits den Schwerpunkt der diesjährigen Design-Konferenz vorweg - nämlich Künstliche Intelligenz. Das Event ging am 5. November am Wiener Erste Campus über die Bühne und wurde von George Labs veranstaltet - eine Tochter der Erste Group, die hinter der Entwicklung von George steckt. Die Konferenz, die sich in den vergangenen 4 Jahren als Fixstern der internationalen Design-Community etabliert hat, stand dieses Jahr unter dem Motto "Talk the Future: Finance, Redesigned". Bei Minute 16:40 beginnt die Keynote von Maurizio Poletto. ➤ Mehr lesen: George-App legt automatisch Geld zur Seite, wenn man Sport treibt

Veränderung durch KI-Tools Dass sich in den vergangenen Jahren die schnelllebige Technologiewelt gleich mehrfach verändert hat, hält auch Poletto bei seiner Keynote fest. Aktuell sei eben KI das bestimmende Thema. Vielfach drängt sich dabei die Frage auf, welche Veränderungen durch KI-Werkzeuge in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Gerade im Design-Bereich würden sich viele die Frage stellen: "Ist mein Job als Designer durch KI in Gefahr?", so Poletto. Eine klare Antwort könne er nicht vorwegnehmen. Er glaubt aber, dass KI-Anwendungen nicht die Designer ersetzen werden. Vielmehr würden Designer, die KI-Tools nutzen, jene Designer ersetzen, die keine KI-Tools nutzen. Außerdem könne die Künstliche Intelligenz mehrere essentielle Sachen bei der Gestaltung von Online-Tools nicht ersetzen - beispielsweise Empathie und Vertrauen. "Wenn wir bei George neue Tools entwickeln, müssen wir ein besonderes Feingefühl für unsere Userinnen und User an den Tag legen", erklärt Poletto. ➤ Mehr lesen: Erste Bank bietet erstmals virtuelle Kreditkarten für Unternehmen

Maurizio Poletto, Chief Platform Officer der Erste Group bei der Eröffnung der "George UX Conf 2025" © Tamás Künsztler