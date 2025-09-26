George-App legt automatisch Geld zur Seite, wenn man Sport treibt

Die Erste Bank verknüpft Bewegung mit Sparen und bringt eine innovative Funktion für die George-App.

Die Erste Bank will Sparen zum Sport machen und bringt eine neue Funktion in die George-App. Bei "Move & Save" wird automatisch Geld zur Seite gelegt, wenn man Sport treibt. Dadurch soll die Motivation zum Sparen und zur Bewegung gesteigert werden. Sobald in der Aktivitäts-App das Tagesziel erreicht ist, wird vom Girokonto ein selbstgewählter Betrag abgebucht und auf das Sparkonto oder auf einen Wertpapier-Sparplan übertragen. ➤ Mehr lesen: Erste Bank bietet erstmals virtuelle Kreditkarten für Unternehmen

"Move & Save" in der George-App © Erste Bank Oesterreich

Aktivitätsringe schließen und sparen Konkret handelt es sich um die Aktivitätsringe - Bewegen, Trainieren und Stehen - in der Fitness-App auf dem iPhone beziehungsweise auf der Apple Watch. Schließt man beispielsweise täglich alle 3 Aktivitätsringe und legt pro Ring 3 Euro zur Seite kommen im Monat bis zu 279 Euro zusammen. "Die George-App verwandelt Bewegung in Sparbeträge. Mit Move and Save wird Sparen zum Sport und macht richtig Spaß", sagt Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Oesterreich. ➤ Mehr lesen: Neue George-Funktion hilft beim Sparen

"Move & Save" in der George-App © futurezone

So aktiviert man "Move & Save" Die Funktion "Move & Save" kann man in der George-App in wenigen Schritten aktivieren. Dafür geht man in seinem Girokonto auf das Menü "Funktionen". Dort findet man ganz unten "Move & Save". Nun wählt man einen Geldbetrag, der pro geschlossenen Aktivitätsring gespart werden soll. Anschließend ist es notwendig, die George-App mit der Health-App von Apple zu verknüpfen. Daraufhin wird festgelegt, auf welchem Sparkonto dieser Geldbetrag landen soll und schon kann es losgehen.

"Move & Save" in der George-App © futurezone