George-App legt automatisch Geld zur Seite, wenn man Sport treibt
Die Erste Bank will Sparen zum Sport machen und bringt eine neue Funktion in die George-App. Bei "Move & Save" wird automatisch Geld zur Seite gelegt, wenn man Sport treibt. Dadurch soll die Motivation zum Sparen und zur Bewegung gesteigert werden.
Sobald in der Aktivitäts-App das Tagesziel erreicht ist, wird vom Girokonto ein selbstgewählter Betrag abgebucht und auf das Sparkonto oder auf einen Wertpapier-Sparplan übertragen.
Aktivitätsringe schließen und sparen
Konkret handelt es sich um die Aktivitätsringe - Bewegen, Trainieren und Stehen - in der Fitness-App auf dem iPhone beziehungsweise auf der Apple Watch. Schließt man beispielsweise täglich alle 3 Aktivitätsringe und legt pro Ring 3 Euro zur Seite kommen im Monat bis zu 279 Euro zusammen.
"Die George-App verwandelt Bewegung in Sparbeträge. Mit Move and Save wird Sparen zum Sport und macht richtig Spaß", sagt Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Oesterreich.
So aktiviert man "Move & Save"
Die Funktion "Move & Save" kann man in der George-App in wenigen Schritten aktivieren. Dafür geht man in seinem Girokonto auf das Menü "Funktionen". Dort findet man ganz unten "Move & Save".
Nun wählt man einen Geldbetrag, der pro geschlossenen Aktivitätsring gespart werden soll. Anschließend ist es notwendig, die George-App mit der Health-App von Apple zu verknüpfen. Daraufhin wird festgelegt, auf welchem Sparkonto dieser Geldbetrag landen soll und schon kann es losgehen.
Keine Datenweitergabe
Der Datenschutz wird bei der "Move & Save"-Funktion hochgehalten, betont die Erste Bank in einer Aussendung und schreibt: "Es werden keine Aktivitätsdaten gespeichert. Umgekehrt werden keine personenbezogenen Daten an Apple weitergegeben." Die Funktion ist nur für iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer verfügbar.
