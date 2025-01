Neue George-Funktion hilft beim Sparen

"Neues Jahr, neues Glück", heißt es. Sparen hat allerdings wenig mit Glück zu tun. Vielmehr mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und einer großen Portion Disziplin. Unterstützung kann man sich dabei von einem neuen Sparprodukt der Erste Bank und Sparkassen holen.

"Smart Sparen" ist in wenigen Augenblicken eingerichtet und hilft, finanzielle Vorsätze im Blick zu behalten. Wir zeigen euch, wo das neue Produkt zu finden ist, wie man mit George Sparziele einrichtet und wie man es am besten einsetzt.

Bei "Smart Sparen" handelt es sich um ein Sparkonto, das auch einen eigenen IBAN hat. Dieses Konto kann entweder am Computer im Internetbanking George auf dem Computer oder in der George-App am Smartphone eingerichtet werden.

