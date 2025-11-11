Hochrangige Tesla-Manager verlassen gleichzeitig das Unternehmen

Der Austritt der beiden Programmleiter nährt Spekulationen und wirft mehrere Fragen auf.

Soeben hat Elon Musk sein rekordverdächtiges Boni-Gehalt von den Tesla-Aktionären genehmigt bekommen. Gleichzeitig hat der Firmenchef ein "ganz neues Kapitel" für das Unternehmen angekündigt. Das klingt nach einem tiefgreifenden Umbruch. Nun verlassen 2 zentrale Manager den Autobauer.

Sowohl der Leiter für das Cybertruck-Programm als auch der für das Model Y zuständige Manager haben ihren Abschied angekündigt. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob die beiden Austritte zufällig zu diesem Zeitpunkt stattfinden, oder ob mehr dahintersteckt.

Gleichzeitige Kündigung nährt Spekulationen

Siddhant Awasthi war 8 Jahre lang bei Tesla und zuletzt für den Cybertruck verantwortlich. Der elektrische Pick-up verkauft sich nicht und ist bekanntlich ein kommerzieller Riesen-Flop: Seit 2023 wurden lediglich 63.600 Stück verkauft. Tesla ging davon aus, pro Jahr mehr als 250.000 Stück verkaufen zu können.

Warum Awasthi das Unternehmen verlässt, ist unklar. Er hat seine Kündigung in einem LinkedIn-Posting am Montagmorgen öffentlich gemacht. Wenig später machte es ihm Emmanuel Lamacchia gleich. Im Gegensatz zu Awasthi war er für den größten kommerziellen Erfolg von Tesla zuständig: dem Model Y. Es ist ebenso unklar, warum Lamacchia dem Elektroautobauer den Rücken kehrt.

Dass 2 hochrangige und zentrale Manager eines Unternehmens gleichzeitig die Kündigung einreichen, ist eher ungewöhnlich und Gegenstand von Spekulationen. Auch wenn es keine unmittelbaren Hinweise auf einen Zusammenhang gibt, ist die zeitliche Nähe zu Musks Mega-Bonus und seinen Ankündigungen auffallend.

Tesla in der Kriese

In Europa steckt Tesla nach wie vor in einer tiefen Krise. Das bisherige Jahr 2025 war von massiven Einbrüchen bei den Verkäufen geprägt. Und es sieht nicht nach einer baldigen Besserung aus - im Gegenteil. Im Vergleich zum Vorjahr gingen im Oktober die Verkäufe zum Teil um fast 90 Prozent zurück.

Schweden meldete ein Minus von 89 Prozent. In Dänemark waren es Rückgang von 86 Prozent, in Finnland 68 Prozent, in Norwegen 50 Prozent und in den Niederlanden 48 Prozent. In Österreich konnte Tesla ebenso um 65 Prozent weniger Autos verkaufen als im Oktober des Vorjahres.

