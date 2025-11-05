Elon Musk will die Sonne mit Satelliten abdunkeln

05.11.2025

Bereits kleine Anpassungen in der Sonneneinstrahlung hätten das Potenzial, die Erderwärmung zu stoppen, sagt Musk.

Elon Musk will wieder einmal die Welt retten, und zwar indem er die Sonne verdunkelt. Auf X stellt er eine Idee in den Raum, bei der Satelliten so viele Sonnenstrahlen blockieren würden, dass es auf der Erde zu einer spürbaren Abkühlung kommen könnte. "Eine große, solarbetriebene KI-Satellitenkonstellation könnte die globale Erwärmung verhindern, indem sie winzige Anpassungen daran vornimmt, wie viel Sonnenenergie die Erde erreicht", schreibt der Multimilliardär auf seiner eigenen Kurznachrichtenplattform. Die direkte Antwort darunter ist ein Tweet, der behauptet, dass die Erderwärmung gar nichts Schlechtes sei, weil mehr Menschen erfrieren würden, anstatt an Hitze zu sterben.

Solares Geoengineering Um nicht zu sehr abzuschweifen: Musks Idee ist nicht ganz neu, sie fällt unter die Kategorie "solares Geoengineering". Dabei wird versucht, die Energie, die die Sonne auf die Erde abstrahlt, zu vermindern. Das kann man etwa machen, indem man reflektierende Partikel in der Stratosphäre ausbringt. Oder viele Oberflächen auf der Erde weiß anmalt, damit möglichst viele Sonnenstrahlen wieder ins All zurück reflektiert werden. ➤ Mehr lesen: 3 Methoden, wie manipulierte Wolken die Erderwärmung senken Auch Installationen im All fallen in diese Kategorie. Die meisten Ideen dazu sehen auch vor, die im All zurückgehaltene Sonnenenergie gebündelt auf die Erde zu beamen und sozusagen doppelt zu profitieren. Musk gehörte allerdings immer schon zu den Kritikern von Sonnenenergie aus dem All. Er selbst bezeichnete sie einst als "das dümmste Ding aller Zeiten".