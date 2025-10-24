Sonne künstlich verdunkeln: Forscher warnen vor dramatischen Folgen

Geoengineering-Methoden wie die stratosphärische Aerosolinjektion sind technisch, ökologisch und politisch weit riskanter als bisher angenommen.

Eine Idee, den Klimawandel zu verlangsamen, ist auf sogenanntes Geoengineering zu setzen, also dem gezielten Manipulieren von Abläufen auf der Erde. Als vielversprechend wird hier solares Geoengineering diskutiert. Dabei sollen Schwefelpartikel in die Stratosphäre eingebracht werden, um Sonnenlicht zu reflektieren und so die Erderwärmung zu bremsen.

Eine aktuelle Studie in Nature Scientific Reports von Forschern der Columbia University analysiert technische und logistische Hürden des solaren Geoengineerings, insbesondere der stratosphärischen Aerosolinjektion (SAI). Dieses Verfahren, bei dem reflektierende Partikel in die Stratosphäre eingebracht werden sollen, gilt als potenziell schnelle und kostengünstige Methode, um die Erderwärmung zu bremsen.

Große Herausforderungen

Die Forschenden zeigen jedoch, dass die Umsetzung in großem Maßstab deutlich komplexer ist als bislang angenommen. Sie betonen, dass die kontinuierliche und präzise globale Verteilung der Partikel extrem schwierig sei. Faktoren wie der Zeitpunkt, der Ort und die Art der Partikelverteilung haben großen Einfluss auf die Wirkung und sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Man brauche zudem viele Rohstoffe und Gerätschaften wie Flugzeuge müssten etwa regelmäßig gewartet werden. Anschließend müsste die Infrastruktur Jahrzehnte stabil betrieben werden, um eine konstante Temperaturwirkung zu erzielen.

Welches Material

Auch bei den Aerosolmaterialien sind viele Fragen offen. Während klassische Schwefelverbindungen aus Vulkaneruptionen gut untersucht sind, könnten diese umwelt- und gesundheitliche Schäden wie Ozonabbau oder sauren Regen verursachen.

Alternativen wie Calciumcarbonat, Aluminiumoxid oder sogar Diamant wurden diskutiert, doch viele dieser Materialien sind entweder knapp oder bringen erhebliche technische Herausforderungen mit sich.

