Mitmachen und Casserole von Thermomix gewinnen
Wenn der Duft von frisch gebackenem Brot, aromatischen Braten, würzigen Aufläufen oder herzhaften Gemüsesuppen durch die Küche zieht, ist Weihnachten nicht mehr weit.
Die Casserole (Bräter) von Thermomix bringt festliche Wärme und kulinarische Vielfalt auf den Tisch – und das mit Stil.
Aus hochwertiger Keramik gefertigt, ergänzt sie den Varoma-Dampfgaraufsatz perfekt und ist mit oder ohne Thermomix® TM7 ein echtes Multitalent: ideal zum Backen, Braten, Servieren oder stilvollen Aufbewahren. Für alle, die bereits einen Thermomix TM7 besitzen, wird die Casserole zum praktischen Extra: Sie bietet Platz für den Dampfgaraufsatz und hält Speisen länger warm, wenn das Festmahl auf sich warten lässt.
Ihr edles Anthrazit und die harmonische Formgebung machen die Casserole nicht nur funktional, sondern auch zum Blickfang auf jeder festlich gedeckten Tafel.
Mitmachen
Wir vergeben eine Casserolle unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 1. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
