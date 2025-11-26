Mitmachen und Casserole von Thermomix gewinnen

Mit der Casserole von Thermomix schlemmerst du dich genussvoll durch die Weihnachtszeit.

Wenn der Duft von frisch gebackenem Brot, aromatischen Braten, würzigen Aufläufen oder herzhaften Gemüsesuppen durch die Küche zieht, ist Weihnachten nicht mehr weit.

Die Casserole (Bräter) von Thermomix bringt festliche Wärme und kulinarische Vielfalt auf den Tisch – und das mit Stil.