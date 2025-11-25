Mitmachen und exklusiven "Österreich radelt"-Fahrradhelm gewinnen

"Österreich radelt" ist eine österreichweite Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne, die seit 2019 jährlich Menschen in ganz Österreich dazu animiert, häufiger aufs Fahrrad zu steigen. Die Aktion wird vom Bundesministerium für Mobilität, Innovation und Infrastruktur (BMIMI) gemeinsam mit allen Bundesländern im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil getragen. Teilnehmen können Einzelpersonen , Betriebe , Gemeinden , Vereine und Bildungseinrichtungen . Gemeinsam bilden sie die größte Radfahr-Community Österreichs.

Der Österreich radelt-Helm ist das Ergebnis eines Designwettbewerbs 2024, bei dem die größte Radfahr-Community Österreichs aufgerufen war, kreative Vorschläge einzureichen. Das Gewinnerdesign zeigt die Höhenlinien von Zell am See, umgesetzt in den "Österreich radelt"-Farben. Entworfen wurde es von der 22-jährigen Designstudentin Seline Gigerl aus Graz, die mit ihrer modernen, zugleich naturverbundenen Gestaltung ihrer Heimat überzeugte.



Er ist eine limitierte Sonderausgabe des Modells ABUS HUD-Y, ausgestattet mit einer magnetischen Heck-LED am Hinterkopf für optimale Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Der Helm wird in einer limitierten Auflage von 850 Stück produziert und ist nicht im Handel erhältlich.