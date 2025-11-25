Eine junge Frau mit langen dunklen Haaren setzt sich im Park einen Fahrradhelm auf und lächelt.
© BMIMI_Sabine_Sattlegger

Mitmachen und exklusiven "Österreich radelt"-Fahrradhelm gewinnen

Ausgestattet mit integriertem magnetischem Heck-LED-Rücklicht und smarter Funktionalität – perfekt für die dunklere Jahreszeit!

"Österreich radelt" ist eine österreichweite Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne, die seit 2019 jährlich Menschen in ganz Österreich dazu animiert, häufiger aufs Fahrrad zu steigen. Die Aktion wird vom Bundesministerium für Mobilität, Innovation und Infrastruktur (BMIMI) gemeinsam mit allen Bundesländern im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil getragen.

Teilnehmen können Einzelpersonen, Betriebe, Gemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen. Gemeinsam bilden sie die größte Radfahr-Community Österreichs.

Eine junge Frau hält einen exklusiven Österreich radelt-Fahrradhelm mit integriertem LED-Rücklicht in einem Park in den Händen.

© BMIMI_Sabine_Sattlegger

Der Österreich radelt-Helm ist das Ergebnis eines Designwettbewerbs 2024, bei dem die größte Radfahr-Community Österreichs aufgerufen war, kreative Vorschläge einzureichen. Das Gewinnerdesign zeigt die Höhenlinien von Zell am See, umgesetzt in den "Österreich radelt"-Farben. Entworfen wurde es von der 22-jährigen Designstudentin Seline Gigerl aus Graz, die mit ihrer modernen, zugleich naturverbundenen Gestaltung ihrer Heimat überzeugte.

Er ist eine limitierte Sonderausgabe des Modells ABUS HUD-Y, ausgestattet mit einer magnetischen Heck-LED am Hinterkopf für optimale Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Der Helm wird in einer limitierten Auflage von 850 Stück produziert und ist nicht im Handel erhältlich. 

Der limitierte Österreich radelt-Fahrradhelm mit Höhenlinien-Design von Zell am See und integriertem LED-Rücklicht ist als Sonderedition des Modells ABUS HUD-Y zu gewinnen.

© SabineSattlegger

Mitmachen

Wir vergeben einen exklusiven "Österreich radelt"-Fahrradhelm unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 1. Dezember, 10 Uhr kommentieren. 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

(futurezone) | Stand: 25.11.2025, 8:00 Uhr

