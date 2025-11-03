Verrückter als jedes Bond-Auto: Elon Musk kündigt fliegendes Auto an

Gleich nach „Mars besiedeln“ steht auf Elon Musks Wunschliste das fliegende Auto. Seit 2014 redet er darüber. Jetzt hat er das Thema wieder hervorgeholt und im Podcast mit Joe Rogan „Unvergessliches“ versprochen, berichtet Gizmodo.

Im Gespräch ging es eigentlich um die Neuauflage des Tesla Roadster, die eigentlich schon 2020 in Serienproduktion gehen hätte sollen – was bis heute nicht passiert ist. Dann driftete Musk gedanklich ab: „Wir sind kurz davor… den Prototyp zu zeigen. Ich kann eines garantieren: Die Vorführung wird unvergesslich. Unvergesslich.“

Peter Thiel will ein fliegendes Auto haben

Rogan hakte nach, was denn bei dem Roadster unvergesslich sein werde. Musk: „Egal, ob es gut oder schlecht laufen wird, es wird unvergesslich sein.“ Rogan fragte erneut, was der Tesla-Chef damit meint. Der erwiderte: „Mein Freund Peter Thiel hat einmal gesagt, dass es in der Zukunft fliegende Autos geben sollte. Aber wir haben keine fliegenden Autos. Ich denke, wenn Peter ein fliegendes Auto haben will, dann sollte er eines bekommen.“ Peter Thiel ist ein bekannter Investor, der zuletzt nicht durch Finanztipps, sondern eine Vortragsreihe aufgefallen ist, in der er erklärt, wer der Antichrist sein könnte und wer nicht.

Rogan versuchte, Details aus Musk herauszukitzeln. Hat das Auto etwa ausfahrbare Flügel? „Ich kann nicht schon vor der Enthüllung alles enthüllen“, antwortete Musk: „Aber es hat das Zeug dazu, eine der denkwürdigsten Produktenthüllungen aller Zeiten zu werden.“ Musk sagte noch, er hoffe, dass die Präsentation vor Ende des Jahres stattfinden wird.