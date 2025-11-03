Verrückter als jedes Bond-Auto: Elon Musk kündigt fliegendes Auto an
Gleich nach „Mars besiedeln“ steht auf Elon Musks Wunschliste das fliegende Auto. Seit 2014 redet er darüber. Jetzt hat er das Thema wieder hervorgeholt und im Podcast mit Joe Rogan „Unvergessliches“ versprochen, berichtet Gizmodo.
Im Gespräch ging es eigentlich um die Neuauflage des Tesla Roadster, die eigentlich schon 2020 in Serienproduktion gehen hätte sollen – was bis heute nicht passiert ist. Dann driftete Musk gedanklich ab: „Wir sind kurz davor… den Prototyp zu zeigen. Ich kann eines garantieren: Die Vorführung wird unvergesslich. Unvergesslich.“
Peter Thiel will ein fliegendes Auto haben
Rogan hakte nach, was denn bei dem Roadster unvergesslich sein werde. Musk: „Egal, ob es gut oder schlecht laufen wird, es wird unvergesslich sein.“ Rogan fragte erneut, was der Tesla-Chef damit meint. Der erwiderte: „Mein Freund Peter Thiel hat einmal gesagt, dass es in der Zukunft fliegende Autos geben sollte. Aber wir haben keine fliegenden Autos. Ich denke, wenn Peter ein fliegendes Auto haben will, dann sollte er eines bekommen.“ Peter Thiel ist ein bekannter Investor, der zuletzt nicht durch Finanztipps, sondern eine Vortragsreihe aufgefallen ist, in der er erklärt, wer der Antichrist sein könnte und wer nicht.
Rogan versuchte, Details aus Musk herauszukitzeln. Hat das Auto etwa ausfahrbare Flügel? „Ich kann nicht schon vor der Enthüllung alles enthüllen“, antwortete Musk: „Aber es hat das Zeug dazu, eine der denkwürdigsten Produktenthüllungen aller Zeiten zu werden.“ Musk sagte noch, er hoffe, dass die Präsentation vor Ende des Jahres stattfinden wird.
Verrückte Technologie
Die Betonung liegt hier wohl auf „hoffen“: Musks Historie ist voll mit versprochenen Dingen, die sich verzögert haben oder bisher nicht Realität wurden. Musk lieferte immerhin gleich einen Grund dafür, falls das fliegende Auto nicht noch heuer gezeigt wird: „Wir müssen sicher gehen, dass es funktioniert. Da ist einiges an verrückter, verrückter Technologie in diesem Auto. Verrückte… Technologie. Verrückt, verrückt.“
Musk hatte schon einmal für den Roadster eine Art Mini-Flugmodus angekündigt. Dabei sollten viele kleine Düsen rund ums Auto, die von SpaceX entwickelt würden, besonders enge Kurven bei hoher Geschwindigkeit ermöglichen und das Auto sogar kurz schweben lassen.
Rogan fragte, ob Musk diese Technologie meint oder etwas anderes. Musk sagte, dass es etwas anderes sei – und vielleicht nicht mal ein Auto: „Es hat verrückte Technologie. Ist es überhaupt ein Auto? Ich bin nicht sicher. Es schaut zumindest aus wie ein Auto. Lass es mich so ausdrücken. Es ist verrückter als alle James-Bond-Autos zusammen.
VTOL statt Auto?
„Nicht einmal ein Auto“ – das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Musk ein VTOL meint. Diese vertikal-startenden Fluggeräte werden oft als fliegende Autos bezeichnet, obwohl sie nicht fahren. Sie sollen etwa zukünftig in Städten als Lufttaxis dienen.
Die Idee der VTOLs ist nicht neu, aber schwierig umzusetzen: Es sind schon mehr VTOL-Start-ups pleite gegangen, als entsprechende Fluggeräte in Serienproduktion gegangen sind. Ein VTOL würde zumindest in das Portfolio von Tesla passen, etwa als fliegende Ergänzung zum Roboter-Taxi Cybercab.
