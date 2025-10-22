Elon Musk: “Der NASA-Chef hat nur einen 2-stelligen IQ”

SpaceX-Gründer Elon Musk und der amtierende NASA-Chef Sean Duffy haben sich über die Führung der US-Raumfahrtbehörde einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. „Die für das amerikanische Raumfahrtprogramm verantwortliche Person kann keinen zweistelligen IQ haben“, schrieb Musk am Dienstag (Ortszeit) auf der Online-Plattform X.

Duffy reagierte nicht direkt auf Musks Beleidigung. Stattdessen antwortete er auf einen älteren Musk-Post mit den Worten: „Ich liebe die Leidenschaft. Das Rennen zum Mond ist eröffnet.“ Er fügte hinzu, dass große Unternehmen keine Angst vor einer Herausforderung haben sollten.

Der amtierende NASA-Chef hatte am Montag in einer Sendung von Fox News erklärt, die Nasa werde wegen Verzögerungen bei der Entwicklung des SpaceX-Raumschiffs Starship auch andere Unternehmen für die Mondlandemission des Artemis-Programms zulassen.

Zudem gab es Berichte, Duffy wolle die NASA in das von ihm ebenfalls geführte Verkehrsministerium eingliedern. Eine NASA-Sprecherin sagte, Duffy konzentriere sich darauf, sich im Wettlauf zum Mond gegen China durchzusetzen.