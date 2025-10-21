NASA vertraut SpaceX beim Flug zum Mond nicht mehr

21.10.2025

Um den Wettlauf ins All gegen China zu gewinnen, sollen andere Hersteller in Erwägung gezogen werden.

Die US-Regierung wirft dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk Verzögerungen beim geplanten Flug der USA zum Mond vor. Verkehrsminister und amtierender NASA-Chef Sean Duffy kündigte an, einen milliardenschweren Auftrag für das Artemis-Programm möglicherweise an andere Unternehmen wie Jeff Bezos Blue Origin zu vergeben. ➤ Mehr lesen: Ex-NASA-Chef: USA wird zweites Wettrennen zum Mond verlieren "Wir werden nicht auf ein einzelnes Unternehmen warten", sagte Duffy am Montag im US-Sender CNBC. Zugleich betonte er, dass er SpaceX liebe, es sei eine großartige Firma.

Man wolle noch in der Amtszeit des Präsidenten wieder Menschen auf den Mond bringen, denn man befinde sich in einem zweiten Wettlauf ins All – diesmal gegen China – und habe vor, diesen zu gewinnen. SpaceX ist einer der Hauptauftragnehmer der NASA im Rahmen des Artemis-Programms, das erstmals seit den Apollo-Missionen der 1970er Jahre wieder Menschen auf den Mond bringen soll. ➤ Mehr lesen: Das könnte der Mond-Rover der Artemis-Astronauten werden Ziel ist eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond sowie die Vorbereitung bemannter Missionen zum Mars. Der Konzern hatte 2021 den Zuschlag erhalten, das Landemodul für die Mission Artemis 3 zu entwickeln.