Geheimes SpaceX Starlink-Netzwerk schickt mysteriöse Signale aus

Zur Zeit umkreisen tausende aktive Starlink-Satelliten die Erde. Einem Amateur-Satellitenbeobachter namens Scott Tilley aus Kanada ist kürzlich etwas Merkwürdiges an ihnen aufgefallen: Die Objekte im Orbit senden sich gegenseitig Signale, die normalerweise nur für die Kommunikation mit Erdstationen genutzt werden – sogenannte „Downlink“- und „Uplink“-Kommunikation.

Der ungewöhnliche Signalaustausch im All wirft Fragen auf: Denn er widerspricht wahrscheinlich internationalen Standards der Internationalen Fernmeldeunion (ITU). Die UNO-Abteilung koordiniert die weltweite Nutzung des Funkspektrums.

Gefahr für andere Satelliten

Der Funk im Orbit könnte sogar gefährlich sein: „Satelliten in der Nähe könnten Funkfrequenzstörungen empfangen und möglicherweise nicht korrekt auf Befehle reagieren – oder Befehle von der Erde ignorieren“, sagte Tilley zu NPR. Denn die verwendeten Frequenzen seien eigentlich dazu da, dass Betreiber mit ihren Satelliten kommunizieren können. Auch ein auf Funkstörungen spezialisierter Forscher, Kevin Gifford, meinte gegenüber NPR, dass man von Störungen anderer Satelliten ausgehen könne. Wie schwerwiegend das ist, wisse man aber noch nicht.

Der merkwürdige Signalaustausch zwischen den Satelliten wurde bislang bei 170 Starlink-Satelliten entdeckt. Es handelt sich nicht um gewöhnliche Satelliten, sondern solche, die zur „Starshield“-Formation gehören. Das ist ein militärisches Satellitenprojekt von SpaceX mit einem geheimen Zweck. Es dient US-Regierungseinrichtungen zu Landesverteidigung, Überwachung und zur Kommunikation.