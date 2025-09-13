Gerade als ein Aufklärungssatellit ein Foto von einer chinesischen Luftwaffenbasis aufnimmt, rauscht ein Starlink-Satellit durchs Bild.

"Unsere Satelliten führten gerade routinemäßige Erdbeobachtungsmissionen durch, als sie dieses Bild eines Starlink-Satelliten im Orbit aufnahmen", schreibt Susanne Hake in einem LinkedIn-Posting. Sie ist leitende Managerin von Maxar Intelligence - ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von hochauflösenden Satellitenbildern spezialisiert hat.

Dem Posting hat Hake ein Satellitenfoto angehängt, auf dem die chinesische Luftwaffenbasis Dingxin zu sehen ist. Ebenso zu sehen ist ein Starlink-Satellit, der sich in das Aufklärungsfoto geschummelt hat.

➤ Mehr lesen: China will "Jagd" auf Starlink-Satelliten machen

"Extrem rares Ereignis"

Es sei extrem rares Ereignis, dass ein Erdbeobachtungssatellit genau zu jenem Zeitpunkt ein Bild aufnimmt, in dem sich ein anderer Satellit im Sichtfeld befindet, schreibt Hake in einem Mail an Space.com. Man müsse bedenken, dass sich der Maxar-Satellit mit einer Geschwindigkeit von rund 5.000 km/h fortbewegt.