Weißes Haus will wichtigen NASA-Satelliten zerstören

➤ Mehr lesen: Mysteriöser chinesischer Satellit taucht in unerwartetem Orbit auf

Gemeinsam haben sie den gesamten Planeten im Auge und messen den weltweiten CO2-Ausstoß . Nur durch Zufall sind die NASA-Wissenschaftler draufgekommen, dass mit OCO-3 auch das globale Pflanzenwachstum in hoher Auflösung analysiert werden kann.

Konkret geht es der Mission " Orbiting Carbon Observatory-3 " ( OCO-3 ) an den Kragen. Dabei handelt es sich um 2 Messinstrumente . Eines befindet sich an der Internationalen Raumstation ISS, ein weiteres auf einem eigenen Satelliten.

US-Präsident Donald Trump regiert in seiner 2. Amtszeit bekanntlich mit einer schwingenden Abrissbirne . Zahlreiche Initiativen, Organisationen und Abteilungen sind den Sparprogrammen bereits zum Opfer gefallen. Nun sollen auch wichtige NASA-Satelliten dran glauben müssen.

Daten können Dürren frühzeitig erkennen

Unter "Phase F" versteht man die Pläne, die zur Beendigung von NASA-Missionen erstellt werden. Angeblich will das Weiße Haus die Finanzierung von OCO-3 nicht länger bereitstellen. In diesem Fall würde der Satellit wohl zum Absturz gebracht werden, sodass er in der Erdatmosphäre verglüht. Und das, obwohl die Daten der Mission von enormer Wichtigkeit sind.

Die Erkenntnisse über das weltweite Pflanzenwachstum bzw. den CO2-Ausstoß verwenden nicht nur Wissenschaftler. Sie sind auch für Öl- und Gasunternehmen sowie Landwirte von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig geben sie Aufschluss über politische und gesellschaftliche Veränderungen.

Mit den Daten können etwa Dürren frühzeitig erkannt werden. Die daraus resultierenden Nahrungsmittelengpässe können in weiter Folge in politische Krisen, Migration und sozialen Verwerfungen münden. Insofern habe die OCO-3-Mission auch sicherheitspolitische Komponenten, argumentieren ehemalige NASA-Mitarbeiter gegenüber NPR.

➤ Mehr lesen: Mark Zuckerberg platzt in geheimes Meeting zum Kampfjet F-47