Ventopia: Brettspiel mit Elektronik von Ravensburger gewinnen

Auf der fliegenden Insel Ventopia ist das schützende Lichtschild zusammengebrochen. Nyxara, die Herrscherin der Dunkelwelt möchte Ventopia unter ihre Kontrolle bringen und lässt ihre dunklen Kreaturen ausschwärmen. Nun gilt es geschickt zu kämpfen, zu sammeln und die drei Energie-Türme zu reparieren, um die Insel vor dem Absturz in die dunkle Tiefe zu bewahren.



Perfekt für Spieleabende mit der ganzen Familie! Das Spiel für Kinder ab 7 Jahren wächst durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mit, ist auch für ältere Kinder spannend - jedes Spiel verläuft anders!