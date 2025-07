Mysteriöser chinesischer Satellit taucht in unerwartetem Orbit auf

Shiyan-28B 01 ist der Name eines chinesischen Satelliten, der am 3. Juli vom Xichang Satellite Launch Center gestartet ist. 6 Tage war er bereits verschwunden. Nun tauchte der Satellit in einer eigenartig niedrigen Umlaufbahn auf. Wo er hin will, ist unklar, wie Gizmodo berichtet.

China hat den Satelliten mithilfe einer Langer-Marsch-4C-Rakete gestartet. Er gehört zur Shiyan-Serie, mit der der Weltraum erforscht und neue Technologien erprobt werden sollen. Was genau die Aufgabe des Satelliten ist, ist aber nicht bekannt.

Normalerweise braucht es ein oder 2 Tage, bis der Satellit geortet werden kann. In diesem Fall war er nach dem Start aber verschwunden.

Wo der Satellit gefunden wurde

Nun wurde er von der Space Domain Awareness-Einheit der U.S. Space Force wiedergefunden. Der chinesische Satellit wurde in einer 794 x 796 Kilometer großen Umlaufbahn mit einer Neigung von 11 Grad wiedergefunden, wie der Astrophysiker Jonathan McDowell auf X teilt.