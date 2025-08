Neuer Satellit misst Erdbewegungen zentimetergenau

NISAR kann die kleinsten Veränderungen an Küsten, am Land und auf Eisschilden erkennen.

Es gibt bereits zahlreiche Satelliten im All, die die Erde im Auge behalten sollen. Mehr als 2 Dutzend erdbeobachtende Satelliten stammen alleine von der NASA. Nun haben die Indian Space Research Organisation (ISRO) und die NASA einen neuen, besonderen Satelliten gestartet.

Er kann die kleinsten Veränderungen an Küsten, am Land und auf Eisschilden erkennen, wie die NASA berichtet. Der Satellit namens NISAR ist am Mittwoch in Indien gestartet.