Tesla will neuen Roadster am schlechtest möglichen Termin präsentieren

Fast 10 Jahre nachdem der elektrische Sportwagen erstmals vorgestellt wurde, will Tesla einen neuen Anlauf wagen.

Auf der Jahreshauptversammlung der Tesla-Aktionäre wurde nicht nur das umstrittene Mega-Gehalt für Elon Musk beschlossen. Gleichzeitig gab der Firmenchef bekannt, dass er ein "ganz neues Kapitel" für das Unternehmen aufschlagen wolle. Unter anderem hat er dabei auch den lange angekündigten Roadster 2 erwähnt.

Erstmals vorgestellt wurde die 2. Generation des Tesla Roadster bereits 2017. Mit fast 10-jähriger Verspätung soll es nun soweit sein. Musk hat eine Präsentation des elektrischen Sportwagens für den 1. April 2026 in Aussicht gestellt. Man darf sich also auf jede Menge schlechte April-Scherze einstellen.

Der Tesla Roadster 2 wird ja an sich bereits vielfach als schlechter Scherz bezeichnet. In den vergangenen Jahren ist es bei dem Fahrzeug zu unzähligen Verzögerungen gekommen. Musk hält die frühen Interessenten regelmäßig mit vagen Ankündigungen und überzogenen Versprechen bei Laune - wie in dem folgenden Tweet aus dem Jahr 2017.

